Corsa, deportivo, y eléctrico: la trinidad con la que Opel pretende romper el mercado

Hay modelos que solo con citarlos se eriza la piel y se abren los ojos como platos. Es el caso de Corsa, la joya de la corona de Opel. El fabricante alemán emprendió el vuelo de esta gama en 1982, y sigue imparable. Se ha confirmado que dentro de unos meses tendremos en el mercado el Corsa GSE. Es decir, una versión eléctrica y deportiva.

El CEO de Opel, Florian Huettl, ha comentado que “nuestro Opel Corsa es un auténtico éxito de ventas. Pequeño, ágil y extremadamente práctico, es sinónimo de éxito duradero. Por otro lado, las tres letras GSE representan la potencia de la batería eléctrica de alto rendimiento y una dinámica superior. El nuevo Corsa GSE combina ambos mundos. Será la nueva versión totalmente eléctrica de gama alta de nuestro coche pequeño y ofrecerá un placer de conducción puramente eléctrico, con cero emisiones locales”.

Opel Corsa | Opel

Tres modos de conducción

Aunque, en principio, los pedidos del Corsa GSE se abrirán en el segundo semestre del año, Opel todavía no ha revelado informaciones específicas sobre este modelo. Sin embargo, nos han dado varias pistas sobre lo que podemos esperar. Para empezar, lo lógico sería que compartiera motorización con el Mokka GSE.

Es decir, su propulsor eléctrico de 207 kW entregaría 280 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 5,9 segundos y una velocidad máxima de 200 km/h. Mientras, la batería de 54 kWh reportaría una autonomía de hasta 336 kilómetros. También podemos esperar los tres modos de conducción: Sport, Normal y Eco, que adaptan la potencia y el gasto de autonomía a las necesidades y las circunstancias.

Superdeportivo

En agosto del año pasado, Stellantis lanzó una noticia que dejó locos a muchos amantes de los Corsa. Adelantó el Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Vamos, que antes incluso de dar a conocer el Corsa GSE, ya estaban mostrando hasta fotografías de cómo sería su versión dopada, la no solo deportiva, sino superdeportiva.

Si hacemos el ejercicio de extraer del Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo todos los componentes extras que le convierten en un coche de competición, podemos dilucidar la estética del Corsa GSE. Con ángulos cuadrados y futuristas, mantendrá esa columna horizontal negra en el frontal con tiras de luces LED flanqueando el logo de Opel. El techo será negro en contraste con el resto de la carrocería, y el culo podría extenderse algo. Ya queda poco para lanzarse a por el nuevo Corsa, eléctrico y deportivo.