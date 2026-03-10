45 millones de euros de Horse Powertrain para que la industria del motor siga creciendo en España

La industria del automóvil en España está en un momento de expansión. Las empresas del sector han visto la Península como un lugar perfecto para construir piezas y ensamblar vehículos gracias a la reducción de costes porque tanto el precio de la electricidad como los salarios son más bajos que en la mayoría de países europeos. Recientemente, hemos conocido la asociación de Renault con la empresa vitoriana Basquevolt para el desarrollo de baterías de litio metálico, y la inversión de 45 millones de euros de Horse Powertrain en su planta de Valladolid.

Horse Powertrain es una empresa creada en 2024 por Renault y el conglomerado chino Geely para la producción de motores y sus componentes. Parte de los propulsores híbridos y de combustión de la marca francesa nacen en la ciudad pucelana. Pero la actividad de la fábrica de Valladolid continuará creciendo tras una inversión de 45 millones de euros para la fundición de aluminio en una nueva instalación de 3.500 m2.

Planta de motores de Horse en Valladolid | Rubén Cacho ICAL

Proceso innovador

El proceso de fundición no será el tradicional de inyección a presión, sino que supone una innovación importante. La fundición se hará por gravedad basculante, que mejora bastante la integridad estructural de las piezas, perfeccionando el rendimiento y evitando fallos o roturas. Estas características son especialmente fundamentales para motores híbridos de alta eficiencia como los que se construyen en Valladolid.

Esta inversión permite que la producción de culatas aumente un 20%, de 300.000 a 360.000 cada año, generando 150 nuevos empleos. Esta apuesta multimillonaria deja claro que tanto Renault como Geely consideran la planta de Horse Powertrain en Valladolid como un punto estratégico de su línea de fabricación.

Horse Powertrain | Horse Powertrain

Apoyo institucional

El COO de Horse Powertrain y CEO de su “hermana” Horse Technologies, Patrice Haettel, afirma que “esta nueva instalación no solo introduce un proceso innovado en España, como también refuerza el liderazgo de Valladolid como fábrica de automóviles de clase mundial. Al sumar esta tecnología a nuestras capacidades, aumentamos la producción y ganamos flexibilidad como empresa. Este marco es el resultado directo del talento y el compromiso de nuestro equipo, bien como del apoyo de las instituciones regionales que continuan invirtiendo en el futuro industrial de Castilla y León”.

En definitiva, la industria española, tan cuestionada durante las dos últimas décadas, muy deteriorada por la anterior crisis y la fuga de talento, se encuentra en pleno auge gracias al automóvil. Y lo ha conseguido gracias a dos conceptos básicos, inversión e innovación. Tanto las baterías de litio metálico en Vitoria como la fundición en Valladolid son nuevas ideas que pueden cambiar el futuro próximo del sector.