Así es el nuevo EBRO que quiere plantar cara al Mercedes GLC: más maletero, mayores medidas y con 7 plazas

El Mercedes-Benz GLC acaba de entrar en una nueva época, después de que presentara en sociedad el nuevo modelo totalmente eléctrico. Pero, atención y mucho ojo con desviar el foco: ante todo, es el vehículo líder de ventas de la marca alemana y eso es porque sus clientes apuestan por sus propulsiones con motores de combustión, incluyendo las híbridas.

Es lógico entonces que una vez que EBRO se ha asentado en el mercado español, quieran ir a por un segmento donde algunas grandes marcas tienen sus buques insignia. El EBRO S900 es el nuevo gigante que llegará antes de final de año y que quiere plantar cara al Mercedes GLC y compañía.

EBRO S900 | EBRO

Al ser un PHEV, híbrido enchufable, una de las claves está en la autonomía en modo eléctrico que se va a los 150 kilómetros. Casi nos olvidaremos de circular con el motor de combustión en ciudad.

Pero lo cierto es que este nuevo EBRO S900 buscará competir más allá de las bondades de su esquema PHEV.

Sí, está bien darle importancia a la eficiencia que traerá su batería de 34,35 kWh y al sistema híbrido heredado del Omoda 9 –al igual que este EBRO, el Omoda 9 es un SUV que oscila entre tamaño mediano y grande, y que también pertenece al grupo chino Chery–, pero no podemos desentendernos de aspectos fundamentales para el cliente, como las capacidades de espacio tanto detrás de los asientos traseros como en el habitáculo.

EBRO S900 | EBRO

A la espera de los datos oficiales, el EBRO S900 promete mejor espacio interior

Su carta de presentación es su tamaño sin igual, de momento, en la gama EBRO. Este SUV llegará como el más grande del catálogo de la marca, que en España ofrecía al S800 como el tope de gama actual. Si se tiene en cuenta que este último mide 4,73 metros y el nuevo S900 está basado en Chery Tiggo 9 Super Hybrid, lo que tenemos son 10 centímetros extra en longitud.

Esto significa más espacio interior, ya sea para su configuración de cinco asientos o para el volumen del maletero. Aunque también significa que necesita esa longitud superior a los 4,8 metros para ser compatible con la tercera fila de asientos opcional, para una capacidad máxima de siete plazas, con la que llegará a los concesionarios.

EBRO S900 | EBRO

De base, un Mercedes GLC sale de fábrica con 620 litros de maletero. No está mal, pero esa cifra estándar la obtiene si la mecánica es de gasolina o diésel. Si limitamos la cuestión al GLC híbrido enchufable, el volumen de carga baja a 470 litros. A diferencia del alemán, este EBRO se podrá elegir con siete plazas. En ese caso, la capacidad de carga se vería afectada y limitada a unos 200 litros. Pero en su configuración de dos filas, si tomamos como referencia al Tiggo 9 Super Hybrid, se dispararía más allá de lo que da el GLC PHEV por mucho, y está por ver si llegará a los 700 litros.

Un gran coche que podría convertirse en una buenísima opción para los que estén buscando un SUV de dimensiones grandes para familia y que además tenga un precio algo más razonable.