OMODA 9 SHS: diseño de ciencia ficción con pasaporte chino

Si tuviera que definir al OMODA 9 SHS, diría que es lo más parecido al cofre de un tesoro. Sí, hay un alto grado de exageración en la comparación, pero se presenta un contraste notable por su doble faceta exterior/interior que hace que parezca un sospechoso: algo parece esconder su carrocería, porque, aunque tenga elementos que destacan, nos da la impresión de que puede dar más.

Entonces, sus puertas se abren y ahí yace su preciada y prometedor propuesta. Partiendo de su vidriera, su concepto de diseño no le escapa a la tendencia estética que están estableciendo los SUV chinos, en su mayoría de tamaño mediano. Este híbrido enchufable mide 4,77 metros de largo y, aunque esté a las puertas de los full-size, pertenece al segmento anterior.

La diferencia la marca con una cuota extra de carácter y personalidad, con una línea de cintura alta y despejada, y con una serie de elementos determinados por la marca que le dan el aval hacia un éxito de mercado potencial: el tratamiento de las manijas, de la calandra con patrón de diamantes, el diseño multirradio rompedor de las llantas... Detalles que suman.

OMODA 9 SHS | OMODA

Abrimos las puertas del OMODA 9 SHS

Pero el tesoro del OMODA 9 SHS se encuentra en el habitáculo. Los SUV chinos se caracterizan por su nivel de digitalización. No reparan en costes si tienen que incorporar ostensibles y rectangulares pantallas, en cabinas tan minimalistas como futuristas. Al mismo tiempo, por tratarse de un país con alto tráfico y coches detenidos por varios minutos en embotellamientos –lo que hace que los ocupantes necesiten pasar el tiempo–, se han vuelto pioneros en lo que marcas europeas están practicando: una tercera pantalla, destinada al acompañante.

Todo lo dicho en el párrafo anterior no aplica en este modelo, lo que le representa una fortaleza. A golpe de vista, da la impresión de un interior que pierde terreno ante esos competidores, pero no es que el 9 SHS no haya dado ese paso, sino que su interior es una declaración de intenciones. No le falta el equipamiento tecnológico, pero en lo que más se destaca es en el criterio estético.

La línea superior de la pantalla 2 en 1 –instrumental y multimedia– seduce y resume el atractivo integral, porque su tapizado de cuero Nappa también está a la altura, al igual que la segunda fila, por demás espaciosa. La inclinación de los asientos y los respaldos traseros nos invitan a relajar como en un diván. Puertas adentro, el concepto del OMODA 9 SHS es tan pretensioso como quien busca imitar la disposición interior de una nave espacial. Por su techo de cristal entra la luz que revela el tesoro de este SUV, un habitáculo de ciencia ficción.