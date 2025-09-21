Prueba a fondo Alfa Romeo Junior Ibrida Q4: la guinda que faltaba a un 'pastel' que huele a superventas

Tuvo una entrada lenta en el mercado, pero ahora ya es un imprescindible para Alfa Romeo. La marca italiana vuelve a tener un caballo ganador con el Junior, un SUV compacto con versiones 100% eléctricas e hibridas. La primera ya tuvimos ocasión de probarla en Centímetros Cúbicos. Y cuando pensábamos que la gama ya estaba completa con motorizaciones que van desde los 145 CV y alcanzan los 281, además de los diferentes niveles de equipamiento, llega la variante de tracción total Q4.

En diseño, el Junior Ibrida Q4 destaca por su reinterpretación del distintivo “Leggenda”, el que ahora es un escudo en forma de V, y los faros Full LED en el frontal; llantas de aleación “Petali” de 18 pulgadas, detalles como los bajos o los retrovisores en negro brillante y los cristales traseros tintados. Todo para mimetizarse con una sombría tonalidad negra para toda su carrocería, que le da un toque elegante a la par que deportivo.

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 | Centímetros Cúbicos

En el interior se llena de exclusividad, con un volante de cuero, asientos Spiga calefactados en vinilo y tela, con un degradado en rojo en el centro que le da una apariencia muy distintiva, un sistema de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas, o pedales y umbrales de las puertas en aluminio. Y el toque lo aporta una iluminación a elegir entre ocho colores, que remarca las salidas de aire o el túnel central. Sin olvidarnos de un maletero de 400 litros de capacidad, que no está nada mal para un coche de poco más de 4 metros.

El Junior Ibrida Q4 combina un motor gasolina de 136 CV y dos eléctricos de 21 kW. El primero está integrado en el cambio, automático de doble embrague y seis velocidades; y el otro se aloja en el eje trasero, para asegurar la tracción sin una conexión física entre los dos ejes. Esta disposición no solo asegura disponer de toda la fuerza del motor cuando lo necesitas, sino también de la tracción, sea cual sea el entorno.

Prueba Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 | Centímetros Cúbicos

También puedes adaptar la conducción. Por ejemplo, si en el selector de modos activas “Dynamic”, accedes a la máxima potencia y deportividad de este Junior; el modo “Natural” es el ideal para el día a día, para optimizar la respuesta y la eficiencia; aunque para una eficiencia máxima y una conducción suave, está el modo “Advanced Efficiency”. Y el modo “Q4”, específico de esta versión, mejora la adherencia, incluso cuando las condiciones del piso son muy malas, y prioriza el control y la seguridad.

Pero si hay algo realmente interesante en este Junior Ibrida Q4 es su suspensión trasera independiente MultiLink. O lo que es lo mismo, un avanzado sistema de suspensión que absorbe impecablemente las irregularidades del asfalto. Tanto, que el confort aquí dentro es tan alto que no tenemos que preocuparnos por maniobras extremas o tramos cerrados de montaña. Solo por conducir y disfrutar.

Prueba Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 | Centímetros Cúbicos

El sistema Q4 se activa automáticamente en función de las condiciones de adherencia y la inclinación de la carretera, asegurando que la tracción a las cuatro ruedas esté siempre disponible mediante la tecnología Power Looping. Todo para que el coche mantenga la tracción a las cuatro ruedas incluso con poca batería.

Así, esta nueva versión Junior Q4 es para quienes que desean la máxima versatilidad, para poder afrontar con total seguridad y máxima agilidad tanto los recorridos urbanos como los desvíos por terrenos menos cómodos.

Por sus recogidas dimensiones, su habitabilidad interior y espacio para equipaje, así como por las altas prestaciones que ofrece su motor híbrido con tracción total, el Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 creo que lo tiene muy fácil para triunfar. Es una opción versátil y práctica tanto para desplazamientos urbanos como para viajes por carretera en todo tipo de situaciones.