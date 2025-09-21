CC 400: Las 'reviews' de los coches más impactantes que hemos probado

A lo largo de estos 400 programas nos lo hemos pasado en grande conduciendo muchos cochazos… Cada coche te habla de una forma diferente, te transmite su personalidad y temperamento…

Coches de competición, prototipos, modelos únicos… Pero la tecnología en los últimos años ha evolucionado muy rápidamente. Algo que ha transformado los modelos que pasan por nuestras manos y compartimos con todos vosotros.

Un ejemplo de ello es Renault 5 Turbo 3E: la nueva apuesta por la electrificación y exclusividad de la marca francesa que llegará en 2027. Del que solo se harán 1.980 unidades, en referencia a los maravillosos y locos años 80. Un modelo que ya vimos en su fase de desarrollo.

Porque, sin duda, lo más emocionante fue tener la oportunidad de probar su prototipo en el circuito de Magny-Cours. Es una locura pensar que, en ocasiones, nos permitan subirnos en coches que todavía les faltan unos años para llegar a las calles.

La electrificación se ha metido de lleno en la competición. Como sabéis, a nosotros nos molan mucho los circuitos, y no dudamos ni un momento cuando Porsche nos llamó para subirnos en la segunda generación de su monoplaza de Formula E, el Porsche 99 XX Electric.

Pero también tiene su hueco la gasolina, y todo apunta que por largo tiempo. No hay nada como las sensaciones únicas de un coche de competición que ruge, chilla y te involucra en la conducción… Como el Cupra León VZ TCR.

Pero nunca hay que olvidar de dónde venimos. Una muestra clara fue el Seat Córdoba WRC que también tuvimos la ocasión de probar con la misma configuración que tenía en el Rally Safari de 1999, donde hizo podio.

Bajo el mismo denominador común, el circuito, pero con matrícula para circular por la calle, nos pusimos al volante del espectacular Porche 911 GT3, el nueveonce más extremo.

Circuito y Porsche suelen ir muchas veces de la mano, pero en muy raras ocasiones vemos un 911 saliendo del asfalto, algo que pudimos experimentar a bordo de su versión Dakar.

Fuera de los circuitos también nos atrevemos con las sensaciones extremas, probando las tecnologías más avanzadas de propulsión, como, por ejemplo, la que lleva el Lamborghini Revuelto y su V12 híbrido.

Pero, de vez en cuando, también toca relajarse y subirnos en coches que son auténticos salones rodantes, como los Rolls-Royce Ghost y Cullinan.

De carreras, eléctricos, híbridos, superdeportivos, coches señoriales… En estos 400 programas hemos intentado, siempre que podemos, traeros al salón de vuestra casa lo qué se siente a bordo de los coches más especiales, raros, exclusivos y deportivos del momento. Algo que queremos seguir haciendo durante muchos años más.