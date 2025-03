Prueba del Lamborghini Revuelto: espectacular superdeportivo que llega a los 1000 CV

Miura, Countach, Diablo, Murciélago, Aventador… Bendita costumbre la de Lamborghini de desarrollar superdeportivos espectaculares, viscerales y con un poderoso V12 latiendo en disposición central. En la era de la electrificación, ¿esa maravillosa tradición tiene futuro?

Hay cosas que cambian, pero otras no tanto. Lamborghini quiere seguir ofreciendo a sus clientes experiencias únicas a bordo de sus modelos. Y su nueva arma para conseguirlo es este espectacular superdeportivo, llamado Revuelto, que parece sacado de una película de Batman. Un “aparatazo” que utiliza la electrificación para escalar a una nueva dimensión de altas prestaciones.

Su nombre, como es costumbre en la marca, hace referencia a un toro de lidia que ganó popularidad en el siglo XIX, debido a su raza y temperamento. Algo que Lamborghini ha intentado plasmar en su estética, siguiendo los rasgos marcados, angulosos y aerodinámicos que ya vimos en el Aventador, pero con una vuelta de tuerca. Nariz baja, flanqueada por amplias tomas de aire y que sostienen la mirada del Revuelto, con tecnología LED Matrix. De perfil, destacan las llantas de 20 pulgadas en la parte delantera, que alojan el juego de frenos carbocerámicos, y de 21 detrás.

Lamborghini Revuelto | Centímetros Cúbicos

La vista trasera es espectacular, una firma lumínica afilada en forma de “Y”, muy futurista, que guía la mirada hacía la doble salida de escape central, diseñada para acelerar la salida de gases y permitir desarrollar un difusor más efectivo. Y para mí, la mejor parte, el magnífico V12, sin cristal, a la vista, para contemplarlo como si de una obra de arte se tratara.

El interior continúa con esa deportividad. Volante forrado en alcántara, levas fijas en la columna de dirección, y tres pantallas digitales: una para el panel de instrumentos; otra para el sistema de infoentretenimiento; y otra para el ocupante. No nos olvidemos de los asientos deportivos, extremadamente envolventes, pero también cómodos y con materiales de alta calidad.

El legado de sus predecesores sigue presente. Sí, tiene un V12, y es capaz de entregar 825 CV. Pero no está solo, porque ahora se ha convertido en el primer superdeportivo híbrido enchufable de la marca en su historia, ya que también recibe la asistencia de tres bloques eléctricos, uno de ellos localizado en la caja de cambios y los otros dos en el eje delantero. Dotándole no solo de tracción a las cuatro ruedas, sino también de una potencia descomunal, ¡de 1.015 CV!

Lamborghini Revuelto | Centímetros Cúbicos

Este prodigioso sistema híbrido está alimentado por una batería localizada en el túnel central, que le permite adquirir ese extra de potencia y además poder circular algo más de 10 km en modo completamente eléctrico.

Llama mucho la atención el volante, es similar al que tiene un Fórmula 1, porque está lleno de diales: uno para cambiar la dureza de la suspensión; otro para regular el grado de apertura del spoiler trasero; y otros dos que se encargan de los programas del sistema híbrido y de los modos de conducción. Y hablando de estos últimos, es en el modo Corsa, el más extremo, cuando el coche se transforma por completo. Entrega su máxima potencia y gana agresividad, sobre todo en los cambios de marcha, ¡que son muy bestias!

Su aerodinámica ha dado un salto de gigante en comparación con el Aventador, aunque pese 150 kg más que este. Ahora presenta elementos activos, que son capaces de generar una carga un 30% superior en el eje delantero y hasta un 70% más eficiente en términos generales.

Lamborghini Revuelto | Centímetros Cubicos

Por si no fuera suficiente, ahora monta un eje trasero direccional junto a un sistema de reparto de par vectorial sensacional, que hace que tenga una precisión sobresaliente en todas condiciones. Y con unas cifras prestacionales espectaculares: 0-100 km/h en solo 2,5 segundos y velocidad máxima superior a 350 km/h. ¡Es una auténtica locura!

No me importa tanto que los coches convencionales que tú y yo conducimos, de tres o cuatro cilindros, no tengan un motor de combustión debajo del capó y se muevan por la tecnología eléctrica. Pero estos superdeportivos… Esta sí que será una gran pérdida, disfrutemos mientras podamos. Aunque algo me dice que, al menos en este segmento tan exclusivo, habrá gasolina para rato.