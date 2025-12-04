Los 3 mejores coches para empezar a conducir en España en 2026

Elegir tu primer coche puede ser un auténtico lío cuando acabas de sacarte tu carnet de conducir porque hay mil cosas en las que pensar: que no consuma mucho, que sea fácil de aparcar, que no te cueste un riñón el seguro... En fin, que no todo es que el coche sea bonito o de una marca conocida. Lo importante es que sea práctico, seguro y que no te dé disgustos. Aquí te cuento cuáles son, en mi opinión, los tres mejores para empezar sin complicarte la vida.

He mirado bastantes modelos y estos tres me parecen los más acertados si acabas de empezar. Son fiables, no gastan demasiado y traen tecnología que de verdad ayuda cuando todavía no tienes mucha experiencia al volante. Además, sus seguros no se disparan (que es un alivio cuando eres novel) y en caso de que te lleves algún susto, te protegen bien.

Toyota Yaris: Versatilidad y fiabilidad sin complicaciones

Toyota Yaris | Toyota

El Yaris de Toyota es probablemente la opción más segura si no quieres complicarte. Toyota tiene fama de hacer coches que duran una vida, y este no es la excepción. Lo puedes conseguir desde unos 21.900€ si lo pillas en gasolina, o por 23.873€ si te decides por el híbrido. En ciudad, gasta entre 3,8 y 5 litros cada cien kilómetros, así que te vas a ahorrar un buen pico en gasolina. Además, mide menos de cuatro metros, lo que viene genial para meterte en sitios estrechos o dar la vuelta sin agobios.

Si te va el híbrido, te olvidas del embrague porque lleva cambio automático. Eso sí que es una ventaja cuando estás empezando: una preocupación menos. Y luego está el Toyota Safety Sense, que trae control de crucero adaptativo, te ayuda a mantenerte en el carril, detecta peatones y reconoce señales. Vamos, que es como tener un copiloto digital. Ah, y estos coches aguantan lo suyo: no es raro ver Yaris con 300.000 kilómetros que siguen como nuevos si los cuidas un poco.

El seguro tampoco te va a arruinar: desde 188€ al año si lo sacas a terceros hasta 498€ si quieres todo riesgo sin franquicia. Para mí, el Yaris es ideal si buscas algo que funcione bien desde el primer día y no te dé problemas.

Ford Fiesta: Asequible y preciso

Ford Fiesta ST | Ford

Si andas justo de presupuesto, el Fiesta es tu coche. Puedes encontrarlo desde unos 17.000€, bastante menos que el Yaris. Tiene 5 estrellas en las pruebas de seguridad Euro NCAP (aunque son de 2017) y viene bien equipado: airbags laterales completos, pretensores traseros... cosas que no todos los coches de su categoría llevan.

Lo que más me gusta del Fiesta es que se conduce muy bien. La dirección es precisa, y eso ayuda un montón cuando todavía estás cogiendo confianza. El motor 1.0 turbo de tres cilindros va bien (entre 100 y 125 caballos) y no se pasa con el consumo: en ciudad anda entre 5 y 5,5 litros. Mide 4,1 metros, así que tampoco es un gigante, y el maletero tiene 286 litros, suficiente para lo que necesitas en el día a día.

Si quieres, también puedes pillarlo con cambio automático, que facilita bastante las cosas en ciudad. Y los gastos de mantenimiento y seguro son razonables, así que si no quieres gastarte mucho pero tampoco quieres un trasto, el Fiesta cumple de sobra.

Renault Clio: Modernidad y tecnología integrada

Renault Clio 2020 | Renault

El Renault Clio es la opción más moderna de las tres. Cuesta desde unos 20.000€ y tiene 5 estrellas Euro NCAP de 2019, con un equipamiento de seguridad bastante completo: seis airbags, frenado de emergencia que detecta peatones y ciclistas, asistente de carril, reconocimiento de señales... De todo, vamos. Estas cosas no solo te protegen, también te enseñan a conducir mejor desde el principio.

El maletero del Clio es generoso, 391 litros, bastante más que los otros dos. Los motores de gasolina van de 110 a 140 CV y gastan entre 4,8 y 5,2 litros en ciudad, así que la combinación de espacio y eficiencia está bien lograda. Y aunque pilles la versión básica, ya trae Bluetooth, volante regulable y espejos eléctricos, detalles que se agradecen en el día a día.

Si te gusta la tecnología y quieres un coche que parezca de 2025 de verdad, el Clio es tu opción. Es moderno, fiable y tiene espacio de sobra para lo que necesites.

Conclusión

Al final, depende de lo que busques: si quieres fiabilidad a prueba de bombas y facilidad de uso, vete al Yaris híbrido; si lo tuyo es ahorrar pero sin renunciar a seguridad, el Fiesta es perfecto; y si prefieres tecnología y espacio, el Clio te va a gustar. Cualquiera de los tres es una buena elección para empezar, y lo importante es que te sientas cómodo y seguro conduciendo. Al fin y al cabo, ese es el objetivo.