“Me cambió la vida”, la micromovilidad eléctrica que todavía no triunfa en España pero ya arrasa en Europa y el resto del mundo

“Me lo pagué a pura cuota”, dice justo antes de percibir que están grabándola. Pero poco le importa esto último, ya que le invade la emoción, esa felicidad –a veces más y otras veces menos efímera– que significa tener vehículo propio. Y este no es un vehículo cualquiera. De hecho, y a pesar de que quien publicó el vídeo en redes lo trata como tal, no es un coche. Parece, pero no lo es.

Los vehículos con tres ruedas existen desde tiempos inmemoriales, pero han sido proyectos de modelos de serie que intentaron imponerse en el mercado y quedaron en el olvido. Ahora bien, en este contexto de transición a lo eléctrico, y sobre todo en un futuro donde los EV dominen definitivamente el tráfico, tal vez tengan una segunda oportunidad de consolidación. Desde otro punto de vista, los VMP (Vehículos de Movilidad Personal) son tendencia y uno de los actores en proliferación de la micromovilidad eléctrica.

De manera tal que ya no nos deberían llamar la atención los triciclos a batería cuando se cruzan por nuestro camino, pero no podemos afirmar lo mismo cuando se trata de peatones que avistan y de usuarios que no están tan actualizados y adentrados en materia de vehículos alternativos. Dependiendo de la región, éstos pueden generar una grata sorpresa si siguen siendo una excepción en las calles.

Microlino | Microlino

A bordo de un triciclo eléctrico: "Me cambió la vida y tengo casi 70 años"

Todo eso se percibe en esta escena registrada en Uruguay. Quien filma con su dispositivo móvil se sorprende al experimentar de cerca algo que no ve todos los días, mientras que la propia conductora comparte, orgullosa a más no poder, su nuevo juguete. “Vení, miralo”, invita luego de salir de la cochera. Luego, desliza una frase que sintetiza la esencia de la movilidad eléctrica: “Me cambió la vida y tengo casi 70 años. Nunca había manejado”.

De eso va este tipo de vehículos, que no suelen requerir permisos de conducir convencionales. En España, los cuadriciclos pueden ser utilizados a partir de los 15 años y con carnet AM, el que también se necesita para los triciclos y los ciclomotores. El fin, no obstante, es lo más importante. Al tratarse de vehículos pensados para los desplazamientos cortos, no solo buscan impactar de manera favorable en la sostenibilidad, el tráfico y el presupuesto del cliente, sino también en las personas para las que andar a pie puede no ser una opción.

Sin embargo, en nuestro país todavía no están triunfando este tipo de vehículos. A pesar de que en otros países de Europa sí tienen mucho calado. En ciudades como Roma es común ver estos vehículos propios de la micromovilidad dado que facilitan el desplazamiento y el aparcamiento. Es cuestión de tiempo que también en un país como España los empecemos a ver como un participante común del tráfico urbano.