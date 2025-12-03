La multa de 200 euros por una matrícula sucia (y el truco para evitar una sanción de 6.000 euros)

La normativa es clara: la matrícula debe ser visible, legible y estar en perfecto estado. Nada de barro, nieve acumulada o adhesivos que la oculten. La sanción estándar es de 200 euros y no conlleva pérdida de puntos. Pero ojo: si la matrícula se deteriora hasta ser ilegible, o se manipula para ocultar información, la sanción puede subir hasta los 6.000 euros y hasta acarrear retirada del vehículo.

Sorprende cómo un gesto tan pequeño puede tener consecuencias tan grandes. Y lo peor: la DGT ha intensificado los controles en algunas ciudades, sobre todo donde los radares y cámaras de tráfico están más presentes. Esa limpieza rutinaria de matrícula que muchos olvidamos se convierte en un requisito de supervivencia vial.

Muchos conductores piensan que un simple barro o polvo no cuenta. Craso error. La DGT ha publicado varias alertas recordando que “cualquier elemento que impida la correcta lectura de la matrícula” se considera infracción. Y sí, incluye lluvia, barro y nieve.

Truco de la hoja con imán en la matrícula | motor.atresmedia.com

Cómo evitar la sanción sin complicaciones

El truco es más sencillo de lo que parece: mantener la matrícula limpia y visible en todo momento. Un repaso rápido antes de salir, o después de trayectos largos bajo lluvia o barro, puede ahorrarte un disgusto de 200 euros o más.

Además, existen soluciones low cost: fundas de matrícula homologadas que repelen suciedad, o paños específicos para limpiar sin rayar el recubrimiento. En coches nuevos, incluso algunos talleres ofrecen kits preventivos para proteger la matrícula. Lo barato y sencillo, en este caso, vale oro.

Por supuesto, no basta con limpiar: la matrícula debe estar íntegra y sin deformaciones. Tornillos flojos, letras caídas o pegatinas sobre el número también pueden considerarse infracción. Es increíble cómo un detalle tan nimio puede costar dinero a un conductor desprevenido.

Coche sin matrícula | GETTY

Lo que dicen los expertos y los conductores

Talleres y expertos en tráfico coinciden: la mayoría de sanciones por matrícula sucia se pueden evitar con una revisión rápida antes de salir de casa. También recomiendan prestar atención a los elementos que la rodean: portamatrículas oxidados, luces que tapan parcialmente la placa, o pegatinas de parking pueden convertir un simple descuido en una multa.

Algunos conductores se quejan de lo que consideran “excesivo celo” de la DGT, pero la realidad es que el objetivo es claro: que la matrícula esté siempre legible para cualquier control automático o manual. Con radares, cámaras y sistemas de vigilancia en aumento, un detalle mínimo ya no pasa desapercibido.

Y no es solo un tema de dinero: una matrícula ilegible puede dificultar la identificación del vehículo en caso de accidente, robo o incidente. Por eso, más que evitar la multa, mantenerla visible es una cuestión de seguridad.

Limpieza salva tu bolsillo

Al final, la multa por matrícula sucia es la típica sanción que parece absurda hasta que te toca. Con un simple gesto diario o semanal, puedes evitarte 200 euros o incluso problemas mayores que alcancen los 6.000 euros.

La moraleja es clara: un poco de atención, un trapo y un repaso rápido antes de salir del coche pueden ahorrarte más de lo que imaginas. La DGT lo tiene todo bajo control, y tú también puedes, sin gastar apenas nada.