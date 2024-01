Aunque es más habitual jugar con diferentes números en la Lotería de Navidad que en el sorteo del Niño, los hay que tienen más de un décimo para el sorteo del 6 de enero. Para todos ellos, la mejor herramienta para comprobar todos los premios, en tiempo real y de una sola vez, es el Lotómetro de laSexta, también disponible para este sorteo.

Para poder utilizarlo únicamente tienes que escribir tus números en el lugar que le corresponde (el casillero que pone 'tu número') y en el de al lado, poner el dinero que juegas con ese número. Si no pones nada aparecerá por defecto 20 euros, que es lo que cuesta un décimo del sorteo del Niño.

Puedes añadir todos los números que quieras y se quedarán guardados en todo momento (siempre que entres desde el mismo dispositivo y no elimines el historial de búsqueda) y según avance el sorteo se irán actualizando los resultados: si no está premiado, aparecerá un mensaje que te dirá que no está premiado; si lo está, te dirá la cantidad que has ganado.