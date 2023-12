Hacerse con el número ganador del Gordo de la Lotería es la obsesión de cada Navidad. Hace 21 años Anthony Blake, el mayor mentalista de España, convenció a la audiencia de haberlo adivinado.

Gloria Serra recuerda el momento junto al mentalista en una entrevista en Equipo de Investigación. "¿Acertaste de verdad el número del Gordo"?, pregunta la presentadora. "¿Le estás pidiendo un secreto a un mago?", replica el entrevistado, como puede observarse en el vídeo superior.

Anthony Blake desvela que fue el único año de su vida que no compró lotería, algo que no todo el mundo entiende. "¿Qué habría pasado si al abrirse la caja el número no hubiera coincidido?". El mentalista tiene clara la respuesta. Además, Gloria Serra le pregunta cuál será el número ganador en la próxima Lotería del Niño. ¿Volverá a adivinarlo?