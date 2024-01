Nos empeñamos, año tras año, en ver qué número nos dicen los videntes que se va a llevar el Gordo de Navidad, el gran premio de la Lotería del Niño o cualquier otro. Pero lo cierto es que aunque haya una parte de la población que sí crea en este tipo de 'adivinaciones', la mayor parte son conscientes de que son disparos al aire. En el último sorteo de Navidad, de hecho, ninguno de los videntes que apostó por un número como el Gordo de Navidad lo adivinó; tampoco lo hizo la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es imposible adivinarlo. La probabilidad de acertar el número de un premio como este es exactamente la misma que de ganarlo: una entre 100.000. Y sólo depende de la suerte.

Aun así, en este contexto proliferan, uno tras otro, 'adivinadores' y otros autodenominados videntes que dan algunas certezas sobre cosas del futuro que, de manera científica, nunca se pueden adelantar. Entre ellos está un creador de contenido de TikTok, plataforma en la que últimamente han surgido multitud de tarotistas, lectores de cartas y adivinadores, que se animan a probar suerte. Ojo, que alguno puede que la tenga alguna vez.

Entre ellos está @DanielTarot19, quien ha querido "regalar" a sus seguidores la "corazonada" que tuvo con respecto al sorteo del Niño y entregar a todos lo que él considera un "regalo del universo". "No me gustaría quedarme con ello, me gustaría repartir felicidad y abundancia a las personas que, como yo, pueden estar pasando un momento de dificultad", explica en uno de sus vídeos, no sin antes insistir en lo que de verdad necesita: que le sigan, que le den 'like' a sus vídeos. Dejando a un lado su probablemente real buena intención, el 'vidente' en cuestión asegura que el número no lo puede saber "ni siquiera" él, pero insiste en que es el número que le han enviado sus "guías espirituales" y que si lo han hecho, "por algo será".

El tiktoker, no sin antes pedir que se eviten las faltas de respeto, insiste en que llega a este punto con "el mejor cariño del mundo" pero que no puede saberlo "al 100%". "No soy Dios. Ojalá fuera Dios porque el mundo estaría arreglado", asegura. E indica, una vez más: "Es difícil y complicado adivinar los números exactos, porque en el bombo hay miles de bolitas". Pero, continúa, asegura poder "dar certeza" de algo de lo que va a suceder en este sorteo.

"Puedo dar certeza de que el número lo va a cantar una niña, ¿vale? Serán dos niñas o un niño y una niña", afirma con rotundidad. Si bien un número dicho al azar podría acabar coincidiendo con el del primer premio, se puede decir a día de hoy con absoluta seguridad que en ningún caso @DanielTarot19 va a acertar con esta supuesta certeza: el sorteo del Niño funciona diferente al de Navidad, y los premios no los cantan los niños y niñas de San Ildefonso extrayendo dos bolas, una con un número y otra con un premio.

El sistema del sorteo extraordinario del 6 de enero es de bombos múltiples: cinco niños se colocan al frente de cinco bombos, cada uno con 10 bolas en su interior. Cada uno de los niños extrae una bola con un número del 0 al 9, y al salir las cinco bolas se conforma el número ganador de cada uno de los premios. Es decir, para cada premio, los números no los canta un niño o una niña, sino que participan un total de cinco.

En cualquier caso, el 'adivinador' acaba diciendo el número que le ha sido "revelado" como primer premio del Niño de 2024: el 34683. Curiosamente, este número termina en 3, una de las terminaciones que menos suerte ha tenido a lo largo de la historia.