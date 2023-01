La administración número 1 de la localidad de L'Escala, en Girona, está de celebración. Allí han ido a parar 80 millones de euros del Primer Premio del sorteo del Niño. Este municipio de 10.000 habitantes - cifras recogidas por la Generalitat de Catalunya - ha pasado a la historia del sorteo del 6 de enero gracias al 89.603. L'Anxova Milionària, que así se llama la administración donde se vendieron, ha sido la culpable de ello.

Ha vendido las 40 series del primer premio de la Lotería de "El Niño" 2023, con lo que ha repartido 80 millones de euros, todos en ventanilla. Es más, en los más de 30 años de vida de la administraciones, es la primera vez que reparte un premio, según ha confesado a Efe su propietario, Fèlix Pons. Pons ha asegurado que el premio "está muy repartido, todo vendido en ventanilla" y que no tiene constancia de que ninguna peña o asociación esté abonada al número afortunado de este 6 de enero, el 89.603. Eso sí, al tratarse de un pueblo muy turístico no se descarta que los décimos del 89.603 se estén celebrando por toda España.

Muchos turistas no podrán borrar de su memoria a L'Escala. No solo por el premio sino también por su encanto. Esta localidad de la Costa Brava cuenta con una gran variedad de calas, playas de arena y paisajes marinos. Quizás os suene por su conocida Cala Montgó o Riells. Pero eso no es todo, tal y como destacan desde la web de la administración, L'Escala es conocida por "las famosas ruinas de Empúries, puerta de entrada de la cultura griega, primero, y luego de la cultura romana en la Península Ibérica a partir del siglo VI C. pero también por sus anchoas". De ahí el nombre de la administración de Pons, una que ha convertido a sus clientes en millonarios haciendo honor a su nombre.