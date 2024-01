El sorteo extraordinario del Niño continúa y después de dar a conocer las extracciones de dos cifras que reparten premios de 40 euros, subimos el nivel con los premios de 100 euros por décimo. Las extracciones de tres cifras son la segunda tanda de premios del sorteo que Lotería Nacional celebra cada año el 6 de enero y estas combinaciones lo que suponen es un premio de mil euros a la serie (o 100 euros por décimo completo) para cualquier participación que tenga, en el mismo orden, alguna de estas combinaciones como tres últimas cifras.

En total, se extraen 14 extracciones de tres cifras, tras las cuales se darán a conocer las extracciones de cuatro cifras. Recuerda, cuanto más te acerques a las combinaciones extraídas durante el sorteo del Niño, mayor es el premio que te llevas. Estas son las combinaciones de tres cifras que, en caso de aparecer en última posición en alguno de tus décimos, suponen un premio de 100 euros:

507

296

161

978

872

506

114

488

730

428

281

568

644

598

El protocolo del sorteo del Niño es exactamente igual todos los años y muy diferente al del. En el caso del sorteo de este sábado, 6 de enero, los premios se conocen en un orden determinado, por lo que se puede saber más o menos a qué hora se conoce el(brutos) por décimo premiado.

Este sorteo, el primer extraordinario de Lotería Nacional del año, se desarrolla en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid y se lleva a cabo con cinco bombos, en lugar de con dos, como ocurre en el sorteo del 22 de diciembre. Los niños y niñas de San Ildefonso extraen de cada uno de los bombos un número de 0 a 9, y sumados van conformando las combinaciones premiadas. En este caso, sólo se sacan bolas de tres bombos, para conformar las extracciones de tres dígitos.

Aunque los premios de Lotería Nacional están sujetos a un gravamen especial, las extracciones de tres cifras suponen un premio de los considerados menores, es decir, inferior a 2.000 euros. En este caso, de hecho, los décimos que tengan alguna de estas combinaciones como tres últimas cifras se llevan 100 euros, y se los llevan de manera íntegra, ya que hasta 40.000 los premios no tributan.

Cuándo cobrar los 100 euros del Niño

La primera duda que surge a la hora de enterarse uno de que ha sido agraciado con una extracción de tres cifras es la que se refiere al momento en el que puedes recibir la cuantía que te corresponde. Ojo, porque aunque sea un premio menor, tener un décimo con alguna de estas combinaciones implica recibir cinco veces el dinero invertido en el décimo, que no está nada mal.

Eso sí, para cobrar los premios del Niño tienes que esperar, al menos, a que ocurran dos cosas: por un lado, has de esperar a que Loterías y Apuestas publique la lista oficial de los premios del sorteo, algo que suele ocurrir unas horas después de que termine el mismo. Y lo segundo, pero no menos importante, es que tienen que estar abiertas las administraciones de lotería.

Para cobrar un premio de 100 euros no hace falta ir a ningún banco, las administraciones te pueden canjear el décimo, en efectivo o a través de un Bizum; sin embargo, los días 6 de enero son festivos en el calendario laboral, por lo que la mayor parte de los establecimientos estarán cerrados todo el día. Y, claro, el día 7 de enero, este año, cae en domingo, por lo que estamos en la misma situación.

Así pues, es bastante probable que tengas que esperar al lunes 8 de enero para cobrar tus 100 euros. Hasta entonces, procura que tu décimo no se estropee, porque si no puede que te pongan algún problema para canjearlo por tu premio.

El Lotómetro del sorteo del Niño de 2024

Si has llegado hasta aquí es que sabes a ciencia cierta que uno de tus décimos se lleva 100 euros, ¿pero qué pasa con los demás? Si no los has comprobado todavía, tienes disponible para este sorteo el Lotómetro de laSexta, una herramienta que permite comprobar todos los premios de la Lotería del Niño en tiempo real, y de una manera extremadamente sencilla.

Sólo tienes que colocar los números que juegas y la cantidad que juegas por cada uno (20 euros si es un décimo completo; si no introduces nada aparecerá esta cantidad por defecto) en los casilleros correspondientes y según avance el sorteo se irán actualizando los resultados. Si alguno de tus números está premiado, aparecerá la cantidad que te corresponde; si no lo están, también aparecerá un mensaje que te dirá que no te llevas nada. ¡Pero al menos nos queda la salud!