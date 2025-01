Guía de la Lotería del Niño 2025: cómo funciona el sorteo

La Lotería Niño cierra el maratón de sorteos navideños, siendo el último de la cola detrás de la Lotería de Navidad, el Cupón Extra de Navidad de la ONCE y la Grossa de Cap d'Any 2024. Cada uno tiene sus propias normas y aunque puede parecer que el del 6 de enero es igual al del 22 de diciembre, lo cierto es que no tiene nada que ver. No comparten ni premios ni número de bombos (en el sorteo de la Lotería de Navidad hay dos). Lo que sí que tienen en común es la participación de los niños de San Ildefonso. Ellos vuelven a ser una vez más la mano inocente.

Los pequeños saldrán al escenario de Loterías y Apuestas del Estado poco antes de las 12:00 horas, cuando dará comienzo el sorteo. La estampa inicial será la siguiente. Habrá cinco niños acompañados de cinco bombos. Cada uno de los bombos tendrá dentro los números del 0 al 9 de forma que de cada uno de ellos saldrán uno de los números que forman las combinaciones ganadoras.

Al principio participarán en el sorteo únicamente dos bombos. ¿Por qué? Porque primero se extraerán los dos premios menores de dos terminaciones, que premian a los jugadores con 40 euros al décimo. Después entrará en juego un tercer bombo y niño para dar las catorce extracciones de tres cifras (100 euros por décimo). Entonces será el turno de las dos extracciones de cuatro cifras (350 euros por décimo), con un cuarto niño y bombo.

Cuándo sale el Gordo de la Lotería del Niño

Extraídos los premios menores será el turno de los tres primeros. En orden ascendente. Primero se sacarán los cinco números que forman el tercero de 25.000 euros por décimo, después el segundo de 75.000 euros por décimo y finalmente el primero de 200.000 euros por décimo. Los últimos números en salir serán los dos reintegros especiales. Es decir, los dos números a los que se les devuelve el importe jugado (20 euros).

Cuánto dura el sorteo del Niño

Para conocer estos dos últimos números únicamente habrá que esperar 20 minutos, que es lo que dura el sorteo del 6 de enero. Nada que ver con las cuatro horas del sorteo del 22 de diciembre.

Dónde seguir el sorteo del Niño

Estos 20 minutos de sorteo podrán seguirse al momento en la página web de laSexta, donde se irán colocando las terminaciones ganadoras de la jornada, los lugares en los que fueron vendidas y todas las preguntas que pueden surgir en torno al sorteo.

Cómo comprobar el sorteo del Niño

Conocidos los tiempos y el formato, la única cuestión que queda por resolver es cómo se podrán comprobar los décimos. La respuesta es el Lotómetro de laSexta. Con esta herramienta podrás comprobar cada uno de tus décimos, incluidos los compartidos con tu grupo de amigos, compañeros de oficina y familia. Y no tendrás que tirar de calculadora, pues ella misma te tasa cuánto te toca en función de la cantidad con la que has participado en la papeleta ganadora.