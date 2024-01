De los premios mayores del sorteo del Niño de 2024, el tercer premio es el más pequeño. El número premiado en el sorteo de este año ha sido el 57033, que ha sido extraído a las 12:12h. Todos los décimos con esta combinación se embolsan un total de 25.000 euros, dado que el premio a la serie es de un cuarto de millón, es decir, 250.000 euros. Se trata de un premio muy repartido por toda la geografía nacional.

El tercero de los premios mayores ha dejado un buen pellizco en Madrid, Sevilla, Valladolid, Alicante, Asturias, Badajoz, Baleares, Cáceres, Cádiz, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Jaén, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Lleida, Lugo, Málaga, Valencia, Castellón, Vizcaya, Zaragoza, Almería, Huelva, Pontevedra, Ourense, Lugo, Álava, Guipúzcoa, Huesca, Albacete, Ciudad Real, Ávila, Barcelona, Murcia, Palencia y Toledo.

Hasta ahora se han dado a conocer las cinco combinaciones de dos dígitos que reparten 40 euros por décimo cuya terminación coincida con alguna de ellas; las 14 combinaciones de tres dígitos que reparten 100 euros en caso de que los décimos coincidan en sus últimas tres cifras con alguna de ellas y las dos combinaciones de cuatro dígitos que entregan 350 euros a aquellos décimos que terminen en alguna de ellas.

Los afortunados que tengan en su poder un décimo con un tercer premio han de saber que lo cobrarán de manera íntegra. Si bien es sabido que los premios de loterías están sujetos a impuestos, sólo tributan aquellos cuya cuantía unitaria supera los 40.000 euros; así pues, todos los premios inferiores a esta cantidad se cobran de manera íntegra, 'limpios' de impuestos.

También a diferencia de lo que ocurre con otros premios, el tercer premio de la Lotería del Niño no tiene asociado ningún otro premio por aproximación, aunque sí que reparte dinero entre los que se hayan acercado de otra manera: todos los números de la centena del tercer premio se llevan un premio de 100 euros por décimo (o 1.000 euros por serie), exactamente la misma cantidad que se llevan las centenas del segundo y del primer premio.

El tercer premio del sorteo del Niño del año pasado se vendió en tres administraciones de lotería diferentes: en Lugo, en Guillena (Sevilla) y en Alcira (Valencia).

Mientras que los premios menores (de menos de 2.000 euros) se pueden cobrar en administraciones de lotería, los cupones agraciados con un tercer premio van por una vía diferente. La más rápida es por la que van los ganadores que hubieran comprado este número online: en cuanto Loterías y Apuestas del Estado verifique los números premiados y previa identificación del usuario, transferirá el dinero del premio a la lotobolsa del ganador; una vez ahí, ese dinero puede ser transferido a su vez a una cuenta bancaria de la cual sea titular el ganador.

Sin embargo, para los que han comprado un tercer premio físico y tienen el décimo en la mano, paciencia, porque para cobrar esta cantidad hay que ir a alguno de los bancos autorizados por SELAE. Pero ten en cuenta que el día 6 de enero (además de que este año es sábado) es festivo en el calendario laboral, por lo que casi con toda probabilidad, los bancos de toda España estarán cerrados.

Lo mismo ocurre al día siguiente del sorteo, dado que las entidades bancarias no suelen abrir los domingos. Así pues, para cobrar un tercer premio de un décimo que tengas físicamente, habrás de esperar como mínimo al lunes 8 de enero, cuando abran los bancos. Recuerda que además los premios de la Lotería del Niño caducan a los tres meses.

Para comprobar el resto de tus décimos del sorteo del Niño, puedes tirar del Lotómetro de laSexta. Si pensabas que sólo funcionaba en la Lotería de Navidad, error. Para usar el Lotómetro del sorteo del Niño no tienes más que ir añadiendo todos los números con los que has jugado y la cantidad con la que has jugado de cada uno de ellos. Si es un décimo completo, serán 20 euros; si es una participación o un décimo compartido, tendrás que calcular el dinero que juegas para saber cuánto ganas.

Una vez que los añades, los números se quedan grabados en el Lotómetro, y si entras desde el mismo dispositivo (desde el mismo móvil u ordenador) y sin eliminar el historial de navegación se quedarán grabados (aunque sólo tú podrás verlos). Esto te permite guardarlos el tiempo que necesites para ir comprobando si tienen premio o no.

Si tu número está premiado aparecerá un mensaje en el que podrás leer la cantidad de dinero que te llevas; si no lo está, el Lotómetro también te lo hará saber. En cualquier caso, te recomendamos que esperes a que termine el sorteo para comprobarlo, por si alguno de los premios aún no ha salido cuando lo mires. Aunque también tienes que tener en cuenta que el sorteo del Niño es mucho más corto que el de Navidad, dura apenas media hora en la que se cantan todos los premios seguidos.