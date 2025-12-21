A qué hora es el sorteo de la Lotería de Navidad y otras dudas de última hora

Un hombre enseña las bolas con la cantidad de dinero de uno de los premios al inicio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid (España).

En el Teatro Real de Madrid tiene lugar cada año el sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebra, desde hace años, siempre el 22 de diciembre. Te contamos todo el arranque de la jornada.

Desde hace años, la Lotería de Navidad se celebra siempre el 22 de diciembre. Da igual en qué día de semana caiga, da igual si llueve o nieva, da igual que el día anterior se celebren elecciones en Extremadura. Muy pocas cosas pueden hacer que el sorteo extraordinario de Lotería Nacional se suspenda, por no decir que es prácticamente imposible. Y es que es toda una institución del arranque del invierno.

Los 'clásicos' hacen cola desde hace días —el 'papa' y el 'obispo' ya están en la cola— y los que no, preparan sus gorros navideños y disfraces para acudir el día 22 al Teatro Real de Madrid, donde tiene lugar el sorteo, también desde hace años. Y es que aunque la mayoría de los españoles lo siguen en directo en televisión o radio, son muchos los que quieren acudir a presenciarlo en directo, para escuchar los cánticos de los niños y niñas de San Ildefonso en primera persona.

El sorteo tiene lugar la mañana del día 22 y dura unas cuatro horas, a lo largo de las cuales se van cantando, sin un orden establecido, los principales premios de la Lotería de Navidad. Y sí, asistir al Teatro Real es posible, y gratis. Para poder disfrutar del sorteo en alguna de las más de 1.700 butacas del Teatro sólo hay que llegar a tiempo, porque se entra al salón principal en estricto orden de llegada —aunque sí, algunos le guardan sitio en la cola a los 'clásicos' de más edad para que no tengan que esperar—.

Las puertas del Teatro Real abren a las 8:00h y a partir de este momento empieza el protocolo. Toca que todo el mundo se coloque, pero también que se organice todo lo necesario para que se celebre el sorteo: que se constituya la mesa en la que se confirman los grandes premios, que los niños y niñas se preparen y que las bolas sean descolgadas de las liras para que entren en los bombos: 100.000 bolas con todos los números del 00000 al 99999 en el bombo grande; más de 1.800 bolas con las cuantías de los premios en el bombo pequeño. Y una vez todo listo... ¡empiezan a girar!

¿Pero tiene una hora establecida el sorteo para comenzar? Sí, aunque no es estricta. El sorteo suele comenzar a las 9:00h, pero puede que pasen unos minutos hasta que suenen las bolas girando en los bombos y los pequeños del colegio San Ildefonso empiecen a cantar los premios.

Qué terminación es más frecuente en la Lotería de Navidad

Con bastante diferencia con el resto, el 5 es el reintegro más frecuente del sorteo de Navidad. Curiosamente, la terminación 5 no sale desde hace muchos años, desde 2008 concretamente, cuando el Gordo se lo llevó el 32365. El anterior fue tres años antes, cuando el primer premio se lo llevó el 18795 y en 2001, el 20085. En el otro lado de la balanza está el 8, que es la terminación que menos sale en Navidad. Y también es curioso saber que en los últimos 15 años ha salido en cinco ocasiones: el 58268repartió los 400.000 euros en 2011, y al año siguiente fue el 76058; en 2017 el Gordo se repartió al número 71198; en 2021, al86148y el 88008 fue el número premiado en 2023.

Y ahora... sólo queda que la suerte nos acompañe a todos.

