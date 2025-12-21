Hans Arús, sobre su madre, Angie Cárdenas, y su obsesión con la Lotería de Navidad: "Compra más de 900 números y luego no los comprueba"

A menos de 24 horas para que dé comienzo el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, Hans Arús desvela en Aruser@s Weekend que en su casa se vive una auténtica locura cada 22 de diciembre.

Faltan menos de 24 horas para que dé comienzo la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en el Teatro Real de Madrid y la emoción ya está a flor de piel.

Impacientes como estamos por saber dónde caerá el Gordo y, sobre todo, si nos tocará o nos dará aunque sea un pellizquito, vamos calentando motores para mañana.

Quien también tiene que estar ya emocionadísima es nuestra querida Angie Cárdenas, subdirectora y colaboradora de Aruser@s y madre de Hans Arús, el presentador de Aruser@s Weekend.

Precisamente él en fin de semana es el encargado de desvelarnos un inquietante detalle acerca de la tertuliana: "Yo creo que compra más de 900 números. Es que enloquece. Y luego los pierde, no los comprueba".

María Moya cuenta cómo a sus padres una vez la suerte navideña les sonrió y les dejó un regalito... que no dio ni para tapar agujeros.

