Cuenta atrás para el Gordo: el 'Papa' Chuchi I de Novales y el 'Obispo' ya hacen cola en el Teatro Real

Desde el sábado, Chuchi y Juan, vestidos de 'Papa' y 'Obispo', ya están a las puertas del Teatro Real para no perderse el Sorteo de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre.

El ambiente festivo ya se respira en las inmediaciones del Teatro Real, donde rostros míticos ya hacen cola para asistir al Sorteo de la Lotería de Navidad.Se trata de Manuel Jesús Ruiz, conocido popularmente como Chuchi I de Novales, que ha viajado desde Cantabria y lleva más de diez años brindando alegría y esperanza a las personas que se acercan a vivir el gran día. Ataviado de 'Papa' y con los décimos 00001 y 0000 en el bolsillo, lo acompaña Juan, el ya célebre 'Obispo' de León.

Ambos se muestran nerviosos y llenos de ilusión. "Esperemos que no se cambien los trajes y puedan entrar así el lunes", comenta entre risas Marc Llobet, reflejando el buen humor que reina en la cola.

Porque el humor y el compañerismo son, un año más, protagonistas entre quienes esperan para vivir el sorteo en directo. Y allí estarán Manoli, Chuchi, el 'obispo' y muchos otros habituales que repiten experiencia año tras año, compartiendo anécdotas y sueños de millonarios.

Y es que la cuenta atrás ya ha comenzado."¡Qué nervios! ¿Os imagináis que en unos días somos millonarios y todavía no lo sabemos?", comenta ilusionada Rocío Cano. Una fantasía que va aún más lejos cuando Hans Arús plantea la posibilidad de que el Gordo caiga en el 26.868, un número muy ligado al programa y que ahora ha despertado un interés especial.

"Me parece increíble que un número que se ha mostrado tantas veces en la pantalla todavía no lo haya comprado nadie", bromea Alfonso Arús, mientras la expectación crece a la espera de que los niños de San Ildefonso canten el ansiado premio.

