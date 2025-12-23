Ahora

El número 7, el gran protagonista de la Lotería de Navidad 2025: "Está por todas partes"

Aruser@s analiza un día después de la Lotería de Navidad los datos más curiosos de la jornada y, entre ellos, se encuentra el mágico número 7 y que el Gordo acabara en 2.

El Gordo: 79432. El segundo premio, 70048. Un cuarto, 78477. Un quinto, 77715. Y es que, en la Lotería de Navidad de 2025, el 7 ha sido el número mágico, tal y como señala en Aruser@s Alfonso Arús un día después del gran Sorteo. "Está presente en todas partes", destaca el presentador.

"Otra cosa muy anecdótica es que no es habitual que el Gordo termine en 2", añade Elizabeth López. "Y fíjate, tuvimos la sorpresa ayer, que lo pudimos contar en directo", comenta la periodista.

Angie Cárdenas recuerda que "todos los números entran en el bombo" y que decir que "un número es feo" no tiene sentido: "Toca o no toca".

