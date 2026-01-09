Villamín 2.0: un "pequeño baile de cifras" en unas participaciones deja a cientos de personas sin cobrar la pedrea de la Lotería de Navidad en Avilés

¿Qué ha pasado? El Real Villalegre reservó el 68729, pero recibió impreso antes del sorteo el 68279. No lo comprobaron y ahora no pueden cobrar nada.

Un nuevo incidente relacionado con la Lotería de Navidad ha surgido en Avilés, Asturias, donde el club de fútbol Real Villalegre vendió papeletas con un número erróneo, afectando a quienes esperaban cobrar la pedrea. Las papeletas impresas mostraban el número 68729, pero los décimos entregados al club eran del 68279, lo que impide a los compradores reclamar sus premios. El presidente del club, Luis Alfonso Padrón, explicó que se trató de un error en la impresión. El equipo debe repartir 50.000 euros, una suma que no pueden asumir, por lo que consideran emprender acciones legales para resolver el problema.

Si pensaban que con el lío que se armó en Villamanín, ya lo habían visto todo sobre la Lotería de Navidad, estaban equivocados. Al error humano de la localidad leonesa se le suma el del Real Villalegre, club de fútbol de Avilés (Asturias) que vendió 10.000 euros en papeletas con un número erróneo al que le tocó la pedrea. No se comprobaron que las cifras estuvieran bien impresas y, tras ser premiados, nadie puede cobrar. No obstante, en este caso no son 80.000 euros por cabeza, sino 20.

"Hay gente que por 20 euros no se rompe la cabeza y hay gente que por 20 euros mata", ha señalado el presidente del club, Luis Alfonso Padrón. El 68729 era el número impreso por la administración en las 2.500 papeletas vendidas por el equipo y el mismo que figura en el contrato que ambos firmaron. Sin embargo, los décimos que la administración finalmente entregó al club unos días antes del sorteo, los únicos que realmente se validan, no se corresponden con el número de las papeletas, donde aparece el 68279. "Número mío, 68729, décimo que me dieron 68279. Un error, 27 por 72", ha explicado Padrón

El caso es que debido a ese fallo hay cientos de personas que compraron papeletas que ahora no pueden cobrar. En este sentido, el equipo ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que ha detallado que todo se debe a un "pequeño baile de cifras" del que, según han relatado, los loteros no se hacen responsables.

Con todo, tienen que repartir 50.000 euros entre todos los premiados, una cantidad que, alegan, no pueden asumir y que les va a obligar a estudiar acciones legales para depurar responsabilidades.

