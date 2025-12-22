Lotería de Navidad 2025
Así ha 'cantado' Alfonso Arús el Gordo de la Lotería de Navidad por primera vez en la historia de Aruser@s: "He roto el gafe"
Alfonso Arús lo predijo. No, el número del Gordo, no. Pero sí que tenía la corazonada de que iba a salir antes de las 11 h y de que iba a cantarlo él por primera vez en la historia de Aruser@s. Y así ha sido. Bea Correal conecta en directo desde el Teatro Real.
Hacía unos 45 minutos, el Obispo del Teatro Real había desvelado a la periodista de laSexta Bea Correal y a Aruser@s que el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 iba a caer en tres cuartos de hora... ¡y así ha sido! También había acertado Alfonso Arús, cuando la semana pasada contaba en directo que tenía un "pálpito". "Este año, el Gordo lo vamos a dar nosotros", decía.
"Os lo dije. Este programa por fin ha tenido el honor de retransmitir el Sorteo y hemos acertado", presume después de que Christian Calcerrada lo anunciara en directo. "Nos vamos a aplaudir", anima Angie Cárdenas a sus compañeros, que acaban dando palmadas.
El aplauso también ha llegado al Teatro Real de la mano de Correal y del marisco fresco de Castellón y ¿la princesa guerrera? La reportera cuenta cómo se ha vivido ese momentazo en el patio de butacas.
Y es habitual que los españoles participen en este sorteo con más de un número; para comprobar todos estos décimos, puedes recurrir al Lotómetro de laSexta, una herramienta que te permite comprobar qué números tienen premios y cuáles se han quedado sin premiar este 22 de diciembre.
