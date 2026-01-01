Ahora

El lío con el Gordo en Villamanin, ¿la antesala al fin de las participaciones loteras? "Es lo más bonito que hay"

El contexto En al menos cinco ediciones de la Lotería de Navidad ha habido problemas con la venta de papeletas y el cobro de los premios. En cambio, nunca ha sido así con décimos oficiales.

Un hombre muestra su papeleta comprada en Villamanin (León)
El problemón que han tenido en Villamanin (León) con el reparto de el Gordo de la Lotería de Navidad y el exceso de papeletas sobre el mismo número ha abierto un debate entre los loteros: ¿Participaciones sí o no?

La venta de estas papeletas es un sistema tradicional que se mantiene muy arraigado en pueblos, bares y asociaciones, pero ahora se ve cuestionado. Por ejemplo, para Raúl, lo ocurrido en la localidad leonesa no pasaría en su administración de lotería: "Nosotros no trabajamos con participaciones porque sabemos que pueden pasar cosas así y luego es un lio. Si fuera por mí, las eliminaría".

Ahora bien, el sector lotero también advierte que eliminar el sistema de papeletas implicaría cavarse su propia tumba. "Sé que hay un montón de compañeros que un 25% de ventas de toda la lotería son de participaciones", añade Raúl.

De hecho, muchas asociaciones salen adelante gracias a sus campañas con la lotería, como recuerda Antonio: "Clubes deportivos, hermandades en Sevilla. Sus cuentas se salvan gracias a la lotería. Por ejemplo, las fallas sin lotería de navidad no existirían".

Pero las papeletas conllevan un riesgo: el de vender participaciones que no tengan respaldados todos los décimos. Un error humano que, como se ha visto en Villamanín, se paga caro. "Hay que pensar que cada participación que se están vendiendo pueden estar premiadas con el Gordo", comenta Maribel Pechera, administradora en Lotería Ledesma.

Los dueños de las administraciones se mojan. Las papeletas, ¿tradición o bomba de relojería? "La participación es lo mejor y lo más bonito de la Lotería de Navidad", apunta Carlos Resa (La Casa de Resa). "Es un modo de colaborar con ONGs que no debería desaparecer", dice Sergio Echevarria (Lotería Ormaechea).

Ahora bien, no todos piensan así, como Luis Puerto (Lotería Villanueva): "La participación se ha quedado obsoleta ya. La gente ya no se fía".

Y la realidad es que no es la primera vez que dan problemas. Ha ocurrido en al menos cinco ediciones de la Lotería de Navidad. Siempre con papeletas y nunca con décimos oficiales.

