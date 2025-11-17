Cuántos décimos tiene cada número de la Lotería de Navidad en 2025

Cada serie tiene 10 décimos, pero cada año puede variar el número de décimos de cada combinación, en función del número de series que se emita. Estas son las que se han emitido este año.

Todos los años, la Lotería de Navidad suscita muchas dudas. Y muchas veces, la respuesta es la misma. Porque el sorteo de la Lotería de Navidad tiene un protocolo que no ha variado con los años y siempre tiene lugar de la misma manera. Pero hay otras cuestiones que varían cada año. Hubo un tiempo en el que los premios de la Lotería de Navidad, por ejemplo, variaban de un año a otro; no tanto el premio en sí, sino lo que recibía cada afortunado, al estar sujetos a un gravamen que se fue aplicando de manera progresiva durante varios años.

Y entre las cosas que sí varían está la cantidad de décimos con el mismo número. Las series siempre tienen un número limitado: cada serie está conformada por 10 décimos —de hecho, se llaman décimos precisamente por esto, porque cada participación es una décima parte de una serie— y esto no varía, pero sí lo hace el número de series que se emiten.

En 2025, por ejemplo, se han emitido un total de 198 series de cada número, mientras que en 2024 salieron 193 y en 2023, 185. Todos los años, las series están compuestas de 10 décimos, pero cuanto mayor es el número de series, más décimos con la misma combinación se ponen a la venta.

Así pues, teniendo en cuenta esto, en 2025 se han puesto a la venta un total de 1.980 décimos con la misma combinación, por lo que habrá un total de 1.980 décimos con el número 00000, otras 1.980 con el número 00093, que se corresponde con el dorsal de Marc Márquez y que es uno de los más buscados de este año y 1.980 de todos y cada uno de los números hasta el 99999, el más alto puesto a la venta en 2025.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.