Los detalles Desde el PSOE se defiende la estrategia adoptada de no buscar la confrontación mientras que en Génova hablan del debate "más desigual de la democracia".

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se declararon vencedores del debate cara a cara en la Academia de Televisión, viendo más cerca la victoria electoral del 29 de noviembre. Sánchez, al llegar a Ferraz, destacó la "buena política" frente a la "mala educación" y habló de la confrontación entre dos modelos de país. Pidió a sus seguidores "sudar la camiseta" hasta el final, confiado en que el debate los acerca a ganar las elecciones. Feijóo, por su parte, llegó a Génova satisfecho, bromeando con su militancia. Afirmó haber disfrutado del debate y aseguró que muchos españoles se sienten representados. Enfatizó que la contienda aún no ha terminado, comparándola con un partido de Champions. En Génova, consideran que la estrategia de Sánchez fue "fallida", dejando "el debate más desigual de la democracia".

Tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo consideran haber salido victoriosos del cara a cara que han mantenido este jueves en la Academia de Televisión y ven más cerca la victoria electoral el próximo 29 de noviembre.

Ambos así se lo han hecho saber a sus militantes en Ferraz y Génova respectivamente. Los dos candidatos a la Presidencia han salido satisfechos de lo ocurrido en el debate y tal que así lo han querido transmitir a su llegada a las sedes de sus partidos.

En el caso de Pedro Sánchez ha llegado a Ferraz y se ha dirigido a los socialistas en el mismo tono presidencialista que ha mostrado durante el cara a cara. Y lo primero que ha hecho ha sido reivindicar de nuevo que lo visto durante el cara a cara ha sido la confrontación de la "buena política" frente a la "mala educación".

"Lo primero, qué gusto estar rodeado de gente educada. Si tuviera que resumir lo que hemos vivido en el debate hoy, son cuatro palabras: buena política y mala educación", ha comentado.

Según el presidente del Gobierno, lo que se ha confrontado son "dos modelos de país": "Un modelo de avance, de conquistas sociales, de orgullo de país, tanto en lo que hemos hecho a nivel nacional como a nivel internacional, también de reconocimiento de los errores que hayamos podido cometer y de las cosas que nos faltan por hacer y enfrente, pues todo reproches y ninguna propuesta o la involución, porque en algunos derechos y libertades claramente nos han apuntado por donde irían".

Además, Sánchez ha vuelto a pedir "sudar la camiseta hasta el último minuto": "Porque yo creo que después del debate de hoy estamos un paso más cerca de ganar las elecciones y volver a gobernar cuatro años más".

Este breve discurso del presidente en Ferraz lo ha realizado también en un tono sosegado al mostrado durante el debate. Según ha podido saber laSexta consultando al entorno cercano al presidente, no consideran que la estrategia de evitar la confrontación haya decepcionado a su electorado: "Nuestro mundo tiene sus mítines. Esto es un cara a cara para militantes y no militantes, son frecuencias distintas".

Además, fuentes consultadas por laSexta reconocen que es una estrategia arriesgada y novedosa en España, pero no así en Estados Unidos. Por ello, es una estrategia dirigida al votante indeciso que pide moderación.

Por otro lado, también aclaran que a Sánchez le ha costado contenerse durante el debate, pero apuntan a que se podrá apretar en otros momentos de la campaña y de ahí hasta el silencio cuando Feijóo le ha preguntado por quién financió sus primarias ya que Sánchez no buscaba "boxeo" en esta ocasión.

Feijóo asegura haber "disfrutado"

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha llegado a Génova en un tono distendido. De hecho, lo primero que ha realizado es una broma a su militancia. "La pregunta es ¿qué hacéis un jueves a las 12 y media de la noche?", ha comentado entre risas y gritos de "Feijóo presidente".

Tras recordar que este viernes viaja a primera hora a Tenerife, el candidato 'popular' a la Presidencia ha vuelto a destacar que ha salido "satisfecho" de lo ocurrido en el cara a cara.

"Me siento muy satisfecho del debate. Ya sabéis que yo no miento. Por tanto, sí me siento satisfecho. He disfrutado. He disfrutado porque he tenido la ocasión, por fin, de poder debatir de igual a igual con el actual presidente del Gobierno".

Según Feijóo, muchos españoles se sienten "satisfechos, representados, escuchados y esperanzados" tras lo ocurrido en la Academia de Televisión.

Ahora bien, la satisfacción del líder del PP es contenida, como ha querido recalcar durante su intervención con la militancia: "Esto no ha acabado. Esto es como cuando juegas la Champions y tienes un excelente resultado. Los tres puntos no los hemos llevado, pero queda el partido de vuelta. Y no me refiero al debate del jueves, que también lo haremos, sino me refiero al 29 de noviembre. Ahí no se puede fallar".

"Viva todos aquellos que creen en el cambio, estoy a su disposición, no les voy a fallar y el 29 de noviembre espero poder decirle a todos los españoles 'España necesitaba un cambio y ya lo tiene", ha concluido.

Además, la sensación de victoria en Génova es total. Tanto que apuntan a que la estrategia de Sánchez en el debate ha sido "fallida" y ha acabado dejando "el debate más desigual de la democracia".

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