Los detalles Sánchez ha cerrado el cara a cara con Feijóo con un llamamiento a la movilización de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre para "perseverar" en los avances hechos realizados durante la legislatura.

En su minuto de oro durante el cara a cara, Pedro Sánchez, candidato del PSOE a la presidencia, instó a la movilización electoral para el 29 de noviembre. Advirtió que algunos buscan desmotivar a los votantes y enfatizó el poder del voto ciudadano en democracia. Sánchez señaló que, aunque "tienen el dinero y el control de los medios", el verdadero poder reside en el pueblo. Pidió ignorar a quienes intentan desmovilizar y destacó que la fuerza del pueblo ha forjado una España digna y en avance. Concluyó instando a votar al Partido Socialista con determinación y convicción.

El candidato del PSOE a la presidencia por el PSOE, Pedro Sánchez, ha aprovechado su minuto de oro en el cara a cara de este jueves para lanzar un último llamamiento a la movilización electoral de cara al próximo 29 de noviembre. Así, ha advertido de que hay quienes quieren que los ciudadanos no acudan a las urnas y ha reivindicado el poder del electorado: "En democracia el poder lo tienes tú. Está en tu mano".

"Tienen el dinero. Tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación. Tienen también el apoyo del hombre más poderoso del mundo y de su corte de tecnología", ha arrancado Sánchez. Pero asegura, mirando fijamente a cámara, que "se equivocan porque, en democracia, el poder lo tienes tú". "Ellos lo saben. Y les molesta. Y por eso te temen", ha añadido.

El líder socialista ha pedido a los ciudadanos que ignoren a quienes, según ha afirmado, quieren desmovilizar al electorado. "No les hagas ni caso. Usa ese poder. Ve a votar el próximo 29 de noviembre". Y argumenta que "la fuerza de la gente ha forjado la España que somos hoy", un país que, en sus palabras, "es ejemplo de dignidad en el mundo" y "la que más avanza de toda Europa".

Sánchez también ha reivindicado que España es un país "que no se doblega ante los intereses de nadie, por muy poderosos que estos sean" y ha llamado a "perseverar en ese avance". Para cerrar su intervención, ha recuperado una de las preguntas que ha marcado su discurso político. "Dijeron: 'quién puede hacer, que haga'". Y cierra:"Yo lo que pido es que quien pueda votar, que vote. Vota con toda tu alma, vota con toda tu fuerza al Partido Socialista".

*El debate cara a cara Feijóo-Sánchez, completo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido