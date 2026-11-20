Los detalles El presidente del Gobierno y candidato del PSOE y el candidato del PP han defendido sus posturas en el debate en la Academia de Televisión, moderado por María Casado, para las elecciones generales del 29N.

El primer y único debate cara a cara entre Pedro Sánchez, candidato del PSOE, y Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, se celebró en la Academia de Televisión y fue moderado por María Casado. El evento, emitido en laSexta, se llevó a cabo en Madrid Content City, donde los candidatos discutieron cinco bloques temáticos. Uno de los más debatidos fue el de lucha contra la corrupción y regeneración democrática, solicitado por el PP. Se acordó incluirlo tras intensas negociaciones, donde el PSOE aceptó con la condición de cambiar el enfoque del bloque. Además, la posición en pantalla de los candidatos se decidió por sorteo, con Feijóo ubicado a la derecha. Ambas partes describieron las negociaciones como complicadas pero cordiales, aunque con percepciones distintas sobre las concesiones realizadas.

El esperado primer y último cara a cara entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, para las elecciones generales del 29N se ha celebrado en la Academia de Televisión y ha sido moderado por María Casado. Entre otras cadenas, se ha emitido este jueves en laSexta.

El encuentro se ha desarrollado en el plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group, donde los candidatos han abordado cinco bloques temáticos de 16 minutos de duración. El cuarto de ellos ha sido lucha contra la corrupción y regeneración democrática. Precisamente, este ha sido uno de los bloques más negociados entre ambos partidos.

Según fuentes del PSOE, no estaba planteado como bloque por la Academia de la Televisión. Han asegurado que el PP lo pidió y que el PSOE propuso que se integrara dentro de un bloque de regeneración democrática, porque, según han explicado, en eso trabajaban en el PSOE.

Desde el PP han señalado que "la propuesta inicial partía de cuatro bloques y ninguno de ellos permitía hablar de corrupción". El Partido Popular exigió que hubiera espacio en el debate para hablar de los temas que, según ellos, han marcado la legislatura. "Durante más de una hora hubo que superar las reticencias del PSOE. Solo aceptaron incorporarla si en lugar de 'corrupción' se hablaba de 'lucha contra la corrupción. Hubo que sortear incluso el orden de esos conceptos. Ganó PP y por eso la palabra corrupción aparece y aparece en primer término dentro del bloque", han añadido las mismas fuentes 'populares'. Según el PP, la Academia medió de manera "inteligente y ejemplar", porque el PP habría verbalizado que no participaban sin bloque de corrupción.

Según han explicado fuentes del PP, la posición en pantalla de los candidatos se resolvió con un sorteo. Aunque desde el PSOE niegan que se pelearan por el lado derecho, los 'populares' insisten en que ellos solicitaron que Feijóo estuviera situado en la parte derecha de la pantalla "puesto que hace tres años nos fue bien con esa posición". "Además, eso les dejaba a ellos (el PSOE) en su lado natural, en la izquierda. Sin embargo, no estaban de acuerdo y hubo que sortear los sitios. Ganaron, y por eso Feijóo se sentará en 2026 en el mismo lugar en el que se sentó en 2023", ha gregado.

Desde el PP han reiterado que la negociación con el PSOE se produjo "en buen tono". "No fue fácil, pero no fue tenso", añaden. La percepción desde el PSOE es algo diferente. Dicen los socialistas que el PP no cedió en nada y que ellos han cedido en todo.

*Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido