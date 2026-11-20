¿Qué ha dicho? "España necesita servidores competentes y decentes. España necesita que se respete el esfuerzo de la gente. España necesita ponerse a funcionar", ha asegurado el candidato del PP.

Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, comenzó su intervención en el cara a cara con Pedro Sánchez destacando que no es un "candidato de manual" y que no participa en la "política espectáculo". Durante el crucial "minuto de oro", Feijóo enfatizó su compromiso con la política como servicio, destacando su experiencia en gestionar presupuestos, infraestructuras y crisis. Afirmó que España necesita un cambio, servidores competentes y decentes, y respeto al esfuerzo ciudadano. Solicitó el voto para el PP el 29 de noviembre, asegurando su cumplimiento de promesas. Concluyó pidiendo apoyo para "poner a España a funcionar".

"Miren, yo no soy un candidato de manual. No bailo en los mítines y no me gusta la política espectáculo. Pero tampoco robo, ni miento, ni me voy de vacaciones cuando se invade nuestro país". Así ha iniciado el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, el último turno de palabra del cara a cara con Pedro Sánchez.

El llamado minuto de oro, tan importante en los debates, es el espacio que tienen los candidatos para hablar directamente a la ciudadanía. Para explicarles cuál es su proyecto y qué prometen. Pues bien, Feijóo lo ha aprovechado para decir que cree "en la política como servicio".

"Sé sacar adelante presupuestos, sé gestionar infraestructuras, sé construir hospitales, sé gestionar crisis. Y además te voy a decir, les voy a decir la verdad, siempre sé lo que es gobernar. He gobernado. Sé lo que es gestionar, he gestionado y es lo que necesita España", ha explicado para asegurar que "España necesita por fin un cambio".

"España necesita servidores competentes y decentes. España necesita que se respete el esfuerzo de la gente. España necesita ponerse a funcionar" y, por todo ello, Feijóo ha pedido el voto para el PP. "Les pido el voto el 29 de noviembre para hacerlo posible. Yo sí cumplo. Buenas noches".

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

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