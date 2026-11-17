Los detalles LaSexta, fiel a su compromiso de trasladar un debate útil a los ciudadanos de cara a la cita electoral del 29N, acogerá un nuevo programa de El Objetivo de Ana Pastor con una 'Mesa Abierta' entre Colau y Albiol el martes 24 de noviembre.

LaSexta es la cadena de los debates y fiel a su compromiso de informar, continúa con su programación especial para la cita electoral del 29 de noviembre. El martes 24 de noviembre, solo cinco días antes de la llamada a las urnas, El Objetivo de Ana Pastor vuelve con su 'Mesa Abierta'.

Esta vez será un cara a cara entre la candidata de Frente Amplio Ada Colau y Xavier García Albiol, candidato del PP en Cataluña.

Una 'Mesa Abierta' en la que Ana Pastor planteará preguntas y moderará la conversación. Ada Colau y Xavier García Albiol confrontarán y explicarán sus propuestas y las de sus correspondientes partidos para las elecciones generales. La vivienda será el tema central del choque.

Un formato de mesa abierta con el que los espectadores pueden comparar las posiciones de cada partido antes de acudir a las urnas.

Y es que una campaña electoral no se entiende solo a través de mítines y entrevistas, sino también a través de la confrontación de ideas cara a cara, con preguntas y con datos en la 'Mesa Abierta' de laSexta, manteniendo su compromiso con un debate útil para los ciudadanos.

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