Los detalles Fuentes de Moncloa explican que la idea es incluir en el ordenamiento jurídico "la renuncia expresa" de España a la guerra como "forma de agresión o presión diplomática".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido modificar la ley de Seguridad Nacional para evitar que España participe en guerras "ilegales" como las de Irak o Irán. En un mitin en Barcelona, Sánchez anunció que, de continuar en el Gobierno, destinará el 7% del PIB a la sanidad pública, un 1% en vivienda y un 5% en educación, en lugar del 5% en defensa. También se compromete a incluir en la legislación la renuncia a la guerra como forma de agresión. Sánchez aseguró que las elecciones no son sobre su figura, sino sobre elegir entre "derechos y libertades" o la "involución" que plantean PP y Vox. Además, prometió que no habrá desahucios durante la próxima legislatura. Sánchez llegó a la Fira de Barcelona acompañado de Salvador Illa y Jaume Collboni, y exhortó a los asistentes a movilizarse y votar por el PSOE.

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, se ha comprometido este martes a modificar la ley de Seguridad Nacional para evitar que España participe en guerras "ilegales" como, ha ejemplificado, la de Irak o la de Irán.

En un mitin en Barcelona, al que han acudido 10.000 personas según el PSOE, Sánchez ha avanzado que, si sigue al frente del Gobierno, se modificará esta norma y España no invertirá el 5% del PIB en defensa, sino que destinará el 7% a la sanidad pública, un 1% en vivienda y un 5% en educación pública.

Fuentes de Moncloa han explicado que el Gobierno se compromete a incluir en el ordenamiento jurídico "la renuncia expresa" de España a la guerra como "forma de agresión o presión diplomática".

España daría así "un paso al frente" en un contexto en que el que hay quienes "normalizan las guerras de agresión, emplean las bombas como instrumento de política internacional y desprecian el derecho internacional", han agregado las mismas fuentes.

Según han comentado, la Ley de la Defensa Nacional es una Ley Orgánica, por lo que su modificación requeriría de una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Una realidad en otros países

Además, apuntan que ya contempla el objetivo de la "preservación de la paz" y establece limitaciones a las "misiones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional".

Argumentan que otros países ya han renunciado al uso de la guerra expresamente en sus constituciones, como Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur y México.

Otros Estados limitan en sus constituciones el uso de la guerra a una respuesta a agresiones externas o al cumplimiento de obligaciones internacionales. Según han trasladado, entre estos países figuran Portugal, Brasil, Sudáfrica, Macedonia, República Checa, Polonia y Albania.

Asimismo, seis Estados más prevén este asunto en en leyes como es el caso de Hungría, que rechaza el recurso a la guerra; o Bulgaria, Estonia, Eslovenia, Francia y Rumanía, que "tienen fórmulas limitativas".

En el mitin, Sánchez ha dicho que el próximo domingo los españoles tienen "una cita con la historia", con el presente y el futuro, y se ha mostrado convencido de que los socialistas no van a fallar y habrá una movilización histórica que permita reeditar el Gobierno progresista.

Ha negado que las elecciones vayan sobre su figura y ha subrayado que van sobre elegir entre "derechos y libertades" o la "involución" que plantean PP y Vox. Ha avisado que "cuesta mucho" conquistar derechos, pero que pueden "evaporarse en un día".

"No habrá más desahucios"

El socialista también se ha comprometido a que no haya desahucios durante toda la próxima legislatura si sigue el frente de la Moncloa y ha asegurado que si hay una gran participación es posible reeditar el Gobierno. "Convenzamos a todos aquellos que todavía dudan, porque si votamos todos, les paramos", ha incidido.

Sánchez ha llegado a la Fira de Barcelona de Montjuïc acompañado del presidente de la Generalitat y líder del partido en Cataluña, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al ritmo de la canción 'Power to the people', de John Lennon.

El presidente del Gobierno se ha detenido antes de entrar al recinto para agradecer su apoyo a las personas que no han podido entrar y les ha pedido que aprovechen los últimos días antes del 29N para hablar con amigos y compañeros de trabajo y pedirles el voto para el PSOE.

Ha accedido con una camiseta con la fecha 27N, en referencia al próximo viernes, día de cierre de la campaña, y el mensaje "más que un mitin" por delante y "cultura o censura" por detrás.

Ha tardado cerca de veinte minutos en llegar al escenario parado por militantes que querían fotos con él y al llegar ha ondeado una bandera catalana.

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