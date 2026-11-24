Los detalles Juan Ponte es nieto de un minero que trabajaba en la mina de la familia de José María Figaredo, cabeza de lista de Vox en el Principado.

A pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, Asturias se convierte en un foco de atención con un escaño en disputa entre Frente Amplio y Vox, decidido por escasos votos. Juan Ponte, candidato del Frente Amplio y nieto de un minero que trabajó en la mina de la familia de José María Figaredo, líder de Vox en Asturias, presenta esta contienda como una lucha de clases. Ponte destaca el orgullo por su herencia y la posibilidad de que el nieto de un minero desafíe a un Figaredo. Figaredo, por su parte, critica esta narrativa como un intento de dividir. El resultado se conocerá el domingo.

A cinco días para las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, decenas de escaños están en juego por apenas cientos de votos. Asturias es una de las circunscripciones en las que se da esa circunstancia, estando el último representante en disputa entre Frente Amplio y Vox.

Aún más llamativo es el hecho de que el candidato de la formación progresista, Juan Ponte, es nieto de un minero que trabajaba en la mina de la familia de José María Figaredo, cabeza de lista de Vox en el Principado.

Ante esta tesitura, Ponte reivindica la figura de su abuelo y plantea la pelea por el séptimo escaño en Asturias como una lucha de clases. "El séptimo escaño se disputa entre Vox y Frente Amplio, entre el patrón o el nieto del minero", expone, detallando que su abuelo "se jubiló en el Pozo Figaredo", algo de lo que se siente "muy orgulloso".

El representante de la coalición liderada por Ada Colau reivindica que "la democracia es que el nieto de un minero pueda disputarle el escaño a un Figaredo".

No obstante, el diputado y responsable económico de Vox afirma que "si lo único que pueden poner encima de la mesa es su herencia familiar, es una propuesta política muy pobre".

Además, asegura Figaredo que esa alusión de Ponte a sus antepasados forman parte de "un discurso guerracivilista sistemático" que tiene como objetivo "enfrentar a los unos con los otros".

El próximo domingo por la noche se sabrá si el séptimo escaño de Asturias cae del lado del nieto del minero o del descendiente del patrón de la Mina Figaredo.

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