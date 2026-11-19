Los detalles Mientras Feijóo pide bajar impuestos y precios, porque "el PIB no se come", Sánchez ha recordado que la Comisión Europea señala a España de nuevo como la gran economía europea del 2026.

En el debate económico entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, surgieron tensiones cuando Feijóo acusó a Sánchez de "sablear a los españoles a impuestos", mientras que Sánchez defendió que "el modelo español funciona". Feijóo destacó que los ciudadanos se preocupan por las nóminas y el costo de vida, criticando los altos precios e impuestos en España. En respuesta, Sánchez resaltó el crecimiento económico del país, afirmando que España será la economía europea que más crezca y cree empleo. Además, presumió del aumento en el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social y del incremento del Salario Mínimo Interprofesional.

En el bloque de economía y fiscalidad, dentro del único cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, se ha producido uno de los encontronazos de este debate. Mientras el popular ha acusado a Sánchez de "sablear a los españoles a impuestos", el socialista se ha centrado en asegurar que "el modelo español funciona", pero también que se puede crear empleo y subir el Salario Mínimo Interprofesional.

Feijóo ha empezado este bloque proponiendo "hablar de lo que le importa a los ciudadanos" que, según ha dicho, son las nóminas, la nevera y la vida de la gente. "¿Sabe por qué, señor Sánchez? Porque el PIB no se come".

El candidato del PP para las elecciones del 29 de noviembre ha asegurado que en España tenemos los precios más altos que en la media de la eurozona, los impuestos más altos con un incremento de la presión fiscal por encima de la media de la Unión Europea y mucha corrupción.

"¿A usted le parece normal?", ha preguntado Feijóo a Sánchez para acusarle de "sablear a los españoles a impuestos". Cuestión y señalamiento que no ha quedado sin respuesta. "Creo que esta semana la Comisión Europea nos ha dado una muy buena noticia. Ha dicho que España va a ser de nuevo este año la gran economía europea, que más crezca, un 2,6% del PIB en el año 2026. Y también la gran economía que más empleo cree", ha dicho Sánchez, sacando pecho de sus resultados económicos.

Así, ha explicado que estamos en 22,6 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, "más de 10 millones de mujeres, lo nunca visto trabajando y cotizando a la Seguridad Social, y 3,5 millones de trabajadores autónomos". Por todo ello, Sánchez ha querido dejar claro un mensaje: "El modelo español funciona" y "la vía socialdemócrata funciona".

Como ejemplo, ha hablado del aumento del SMI. "Que se puede crear empleo y subir el salario mínimo interprofesional al 75%. Que se puede revalorizar las pensiones y también llenar la hucha de las pensiones", ha sentenciado. "¡Qué soberbia!", ha contestado Feijóo.

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

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