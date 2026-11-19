El candidato 'popular' ha enumerado algunos de los escándalos que rodean a este Gobierno y ha parafraseado la frase que el actual presidente le dijo a Mariano Rajoy.

Alberto Núñez Feijóo ha abierto el cara a cara con una dura intervención inicial en la que ha cargado contra Pedro Sánchez por los diferentes casos de corrupción que rodean al Gobierno y hasta le ha parafraseado al propio presidente con la frase que él le dijo a Rajoy: "España merece un presidente decente y él no lo es".

El candidato 'popular' a la Presidencia ha comenzado su intervención inicial mencionando a Carles Puigdemont, que este jueves ha dado una entrevista en la que también cargaba contra el líder del Ejecutivo, unos ataques que Feijóo ha suscrito.

"El balance de esta legislatura lo ha hecho hoy uno de los socios del señor Sánchez. Puigdemont, el que le hizo presidente, le define como persona amoral, cínica, con una ambición desmedida y capaz de vender España. Ciertamente la amnistía fue una prueba de ello, pero la lista de escándalos es importante", ha comentado.

Tras ello, ha realizado una enumeración de algunos escándalos que han rodeado esta legislatura: "Ábalos, Jessica, orgías, Koldo, Leire, Super Santos Cerdán, el hermano, la mujer, 'el uno', las cloacas, los rochos, el fiscal general, Zapatero, la vivienda, los precios, el infierno fiscal, 'si quieren recursos que los pidan', 'son las cinco y no he comido', el apagón, ni un solo presupuesto durante toda la legislatura y sobre todo el tren. El AVE, Adamuz, Toledo y Ceuta y El Hierro y la inseguridad en los barrios. Esto es mucho más de lo que quieren que olvides, pero yo lo que quiero es que no vuelva a pasar".

Para finalizar, Feijóo ha asegurado que sí hay algo que dijo Pedro Sánchez hace ocho años con lo que está de acuerdo y concretamente es una frase que el actual presidente del Gobierno le dijo a Mariano Rajoy y que en esta ocasión ha utilizado el 'popular': "España merece un presidente decente y él no lo es".

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Sánchez-Feijóo en atresplayer

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