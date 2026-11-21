El contexto En campaña, los políticos agudizan el ingenio, o lo intentan, para lanzar sus dardos al adversario. Isabel Díaz Ayuso, que aseguró que si no cambian las cosas el domingo que viene España se va a "suicidar como nación", no ha sido precisamente discreta a la hora de valorar el debate.

La campaña electoral está siendo un escenario de ataques cruzados y reproches entre políticos de todos los colores, incluso entre aliados de la legislatura. Isabel Díaz Ayuso ha lanzado críticas hacia Pedro Sánchez, comentando su maquillaje y traje. Yolanda Díaz ha dirigido indirectas a Gabriel Rufián, diferenciando entre Esquerra Republicana y lo que llama "Esquerra Rufiana". Carles Puigdemont calificó a Sánchez de "amoral", a lo que el presidente respondió con humor. Aitor Esteban ha reclamado el traslado del 'Guernica' a Bilbao, mientras Santiago Abascal se muestra más calmado. Ada Colau espera su momento en el cara a cara que transmitirá laSexta.

La campaña electoral no solo está marcada por el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. También está dejando ataques cruzados, reproches y pullas entre políticos de todos los colores, algunos incluso entre quienes durante esta legislatura han compartido alianzas.

Para todos los gustos y de todos los colores. En campaña, los políticos agudizan el ingenio, o lo intentan, para lanzar sus dardos al adversario. Isabel Díaz Ayuso, que aseguró que si no cambian las cosas el domingo que viene España se va a "suicidar como nación", no ha sido precisamente discreta a la hora de valorar el debate.

Yolanda Díaz también ha querido sumarse a los ataques, aunque con algo más de disimulo. O eso parecía, porque cuando se trata de Gabriel Rufián, las indirectas no siempre necesitan demasiadas vueltas.

"Esquerra Republicana es cosa seria. Yo hablo de Esquerra Rufiana", dijo Carles Puigdemont, que también ha dejado su particular descripción de Sánchez, al que llegó a calificar de "amoral". Posteriormente, el presidente se lo ha tomó con humor y ha asegurado que discrepa. Pero no son precisamente los partidos nacionalistas los que últimamente han dedicado los calificativos más amables al presidente.

Aitor Esteban, por su parte, ha demostrado que también sabe tirar de creatividad y ha aprovechado la campaña para reclamar que el 'Guernica' de Picasso se traslade a Euskadi. Además, llamaba "lagartija" al líder del Gobierno.

Más calmado se ha visto este sábado a Santiago Abascal, especialmente en sus referencias a los que podrían ser sus futuros socios. El PP, sin embargo, parece no querer dedicar demasiado protagonismo a Vox en esta jornada. Y mientras tanto, Ada Colau espera su momento, ese cara a cara que ofreceremos en laSexta.

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