Los detalles El presidente del Gobierno ha adelantado que la "recaudación" que saquen de ese impuesto irá "para la vivienda protegida", mientras que el líder del PP ha insistido en que van a hacer "un millón de viviendas".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha defendido su gestión en un mitin en Tenerife, destacando el aumento del 75% en el salario mínimo. Anunció la prórroga del impuesto a la gran banca para financiar vivienda protegida. En Valencia, Alberto Núñez Feijóo prometió una ley "antiokupas" y la construcción de un millón de viviendas. Yolanda Díaz, desde Frente Amplio, abogó por una jornada laboral de cuatro días. Santiago Abascal, de Vox, reiteró la importancia de la "remigración". Los candidatos presentan sus propuestas de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido este sábado a su mitin de campaña en Tenerife "orgulloso" y defendiendo a capa y espada su gestión. "He aumentado en un 75% el salario mínimo", ha destacado.

Además, ante los suyos, ha anunciado nuevas propuestas: "Vamos a prorrogar el impuesto a la gran banca y vamos a utilizar esa recaudación para la vivienda protegida en nuestro país", ha asegurado el líder del Ejecutivo.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, desde una plaza de Toros de Valencia abarrotada, ha optado por eso que tanto gustan a su público: decir que aprobará una ley "antiokupas". Asimismo, ha insistido en esas medidas que repite día sí y día también, como que van a hacer "un millón de viviendas".

Este sábado ha sido una jornada de reivindicaciones en Frente Amplio, donde apuestan por la jornada laboral de cuatro días de la mano de Yolanda Díaz, quien la abanderó. "La gente trabajadora de toda España quiere que reduzcamos la jornada laboral y solo el Frente Amplio puede pelear para conseguirlo", ha asegurado Díaz.

Mientras, el líder de Vox, Santiago Abascal, insiste en lo que para él es "verdaderamente importante", la "remigración", algo que para él suena a "música celestial".

De esta forma, los candidatos a la Presidencia del Gobierno el próximo 29N lanzan sus propuestas, medidas y soluciones para tratar de captar la atención de los indecisos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido