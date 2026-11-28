Los detalles DNI físico o digital en mano, hay que recordar que hay un sobre blanco y otro salmón para elegir representantes para el Congreso y el Senado. Si ha tocado estar en mesa electoral, no acudir sin causa justificada puede suponer incluso una pena de prisión.

El 29 de noviembre marca un día crucial para ejercer el derecho al voto y elegir a los representantes del país para los próximos cuatro años. En estas elecciones, más de medio millón de personas votarán por primera vez. Los votantes deben distinguir entre el sobre blanco para el Congreso y el salmón para el Senado, asegurándose de no cometer errores que anulen su voto. El voto es secreto y puede prepararse previamente o en cabinas privadas en los colegios electorales. Es obligatorio presentar el DNI al votar. Quienes formen parte de una mesa electoral deben acudir a las 8:00 y recibirán una dieta de 75 euros, además de una reducción de jornada el día siguiente.

Ha llegado el gran día. El momento de ir a votar. De acudir a las urnas. De elegir a los representantes de la ciudadanía y a los que liderarán el país durante, a priori, los próximos cuatro años. Porque el 29 de noviembre ya está aquí y, con él, unos comicios en los que más de medio millón de personas participarán por primera vez de la fiesta de la democracia. Ante posibles despistes que hagan que el voto sea nulo, hay que tener claro qué hacer a la hora de rellenar el sobre.

De rellenar uno de los dos sobres. Porque hay uno blanco y otro salmón. Porque, también, hay dos urnas donde meter cada uno de ellos. Y es que se eligen diputados y senadores, siendo el sobre salmón para el Senado y el otro para el Congreso.

Además, cabe recordar que el voto es secreto. Puedes tenerlo ya en el sobre si se ha recibido la correspondiente propaganda electoral pero, en caso de no ser así, hay papeletas de todos los partidos en los colegios electorales. En los mismos hay cabinas privadas para que no vean a quién se vota.

Para votar en blanco, se ha de introducir el sobre en la urna sin ninguna papeleta en el caso del Congreso. Para el Senado, basta con no marcar ningún candidato.

En caso de meter dos papeletas en el mismo sobre, el voto será considerado como nulo.

Obligatorio el DNI

Los colegios electorales abren a las 09:00 y permanecerán abiertos hasta las 20:00... pero mejor es no apurar hasta el final para no encontrarse colas para votar. En la mesa se ha de presentar de manera obligatoria el DNI y, para saber a dónde hay que acudir, se ha de mirar la tarjeta de censo electoral.

En el caso de quien en fortuna le haya tocado mesa electoral, es obligatorio acudir a las ocho de la mañana para formar la mesa. Si no se va y no hay una justificación que acepte la Junta Electoral la pena puede ser incluso de prisión. Por tal servicio se recibe una dieta de 75 euros netos.

Además, en caso de estar en mesa, el lunes 30 de noviembre se tiene derecho a una reducción retribuida de cinco horas de jornada, aunque el domingo sea su día libre.