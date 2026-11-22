¿Qué ha dicho?Pablo Pombo analiza en Al Rojo Vivo la polémica de Diana Morant por sus palabras sobre Feijóo y considera que la ministra debería disculparse. "Ese insulto es el reconocimiento de que esa estrategia de contención y de buena educación fracasó", sentencia.

Pablo Pombo se ha pronunciado en "Al Rojo Vivo" sobre la polémica generada por las declaraciones de la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien llamó "energúmeno" a Feijóo y expresó que le hubiera gustado que el presidente del Gobierno le diera "cuatro bofetadas" en el debate del 19 de noviembre. Pombo considera que Morant debería disculparse y compara la situación con un hipotético comentario de Donald Trump sobre Kamala Harris. Señala que las declaraciones reflejan la frustración del PSOE tras el debate, admitiendo que la estrategia de contención fracasó y que Pedro Sánchez falló en un momento crucial de la campaña.

Pablo Pombo se pronuncia en Al Rojo Vivo sobre la última gran polémica de la campaña electoral, protagonizada por la ministra de Ciencia Diana Morant. La socialista ha asegurado que Feijóo es "un energúmeno" y que le hubiera gustado que el presidente del Gobierno le hubiera dado "cuatro bofetadas" en el cara a cara del pasado 19 de noviembre.

Unas palabras por las que el periodista considera que tendría que disculparse: "Cualquier responsable tendría que pedir perdón, claramente". "¿Qué diríamos si escucháramos a Donald Trump decir que hay que darle cuatro bofetadas a Kamala Harris?", plantea. "Lo mismo tendríamos que decir de la ministra socialista", insiste.

Para él, Diana Morant está siendo "el ejemplo de la larga resaca del debate electoral" y considera que es algo "general en todo el PSOE" porque "hay un sentimiento de amargura y frustración por lo que ocurrió".

"En el fondo, ese insulto es el reconocimiento de que esa estrategia de contención y de buena educación fracasó, de que Pedro Sánchez falló en el momento clave de la campaña y no pueden echarle la culpa a nadie", concluye.

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