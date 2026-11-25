Sánchez matiza su crítica a los Lamborghini con Plex: "Que la gente tenga su 'Lambo' si quiere, pero mi compromiso es con el transporte público"

El contexto El presidente del Gobierno aseguró en 2024 que quería "más transporte público y menos Lamborghinis" para justificar una subida de impuestos a quienes tenían dinero para vivir "cien vidas".

Pedro Sánchez continúa su estrategia para captar el voto joven, participando en una entrevista con el youtuber 'Plex'. Durante la conversación, que se centró en temas actuales y aspectos personales del presidente, se destacó el momento en que Plex mostró a Sánchez su Lamborghini Urus. El youtuber abordó un comentario de Sánchez de 2024 sobre el transporte público y los coches de lujo, a lo que el presidente respondió que el compromiso institucional debe ser garantizar un buen transporte público. Además, discutieron sobre youtubers que se mudan a Andorra para evitar impuestos. Sánchez defendió que quienes ganan más deben contribuir fiscalmente en España, destacando los principios y valores de Plex por elegir pagar impuestos en el país.

Pedro Sánchez sigue en busca del voto joven. Este miércoles ha salido a la luz la entrevista del candidato del PSOE a la reelección con el yotuber 'Plex', que ha abordado cuestiones de actualidad y también los aspectos más personales del presidente del Gobierno.

Uno de los momentos estrella de la grabación, de más de una hora de grabación, se ha producido cuando el creador de contenido ha enseñado a Sánchez el Lamborghini Urus que tiene aparcado en su garaje.

En ese momento, Plex ha puesto sobre la mesa el comentario lanzado por Sánchez en 2024, cuando dijo que quería "más transporte público y menos Lamborghinis" para justificar una subida de impuestos a quienes tenían dinero para vivir "cien vidas". "Me sentó mal porque dije: '¿qué tiene que ver una cosa con la otra?' Me refiero, se puede tener buen transporte público, tener autobuses en las mejores condiciones, y que la gente pueda soñar con tener un 'Lambo', porque a veces parece que está mal", ha expresado el youtuber.

Sánchez no ha dudado en darle la razón: "Por supuesto, así es. Dice mucho de ti, una persona de éxito que tiene uno también está comprometida con que haya un buen transporte público. Lo dije en ese sentido. Hubo gente que se molestó y lo que quise decir fue eso, que es libre la gente y estupendo que tenga su 'Lambo' si quiere, pero el compromiso de las instituciones tiene que ser que haya un buen transporte público".

Acto seguido, Sánchez le ha trasladado a Plex su curiosidad por conocer en detalle su coche de lujo. "Yo nunca he visto un Lamborghini por dentro", ha asegurado el presidente, continuando la conversación en el interior del Urus del youtuber, donde ambos han debatido sobre coches eléctricos, consumo de combustible e incluso sobre el mercado de los vehículos de lujo.

Sánchez defiende que los youtubers paguen impuestos en España

Plex también ha puesto sobre la mesa la cuestión de los creadores de contenido que se mudan a Andorra para eludir impuestos. En su caso, ha asegurado que vive en España porque le "encanta" el país que está de acuerdo en "contribuir para que todo el mundo pueda tener acceso a todos los bienes comunes", aunque le ha trasladado al presidente que, bajo su criterio, "los impuestos a veces no están bien utilizados".

Ante esta crítica, Sánchez ha respondido que "si cobras menos de 11.000 euros al mes, claramente tú recibes más del Estado del bienestar que lo que pagas vía impuestos".

"En tu caso, que estoy convencido de que ganas más que la cifra que yo he dado, es más una cuestión de principios y valores. Por eso dice mucho de ti el que digas 'no solamente pago impuestos, sino que los quiero pagar aquí en España y no me voy a otro país en donde no pagaría tantos'", ha concluido el presidente del Gobierno.

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