La periodista y moderadora Ana Pastor explica las normas que se aplican al encuentro que organiza laSexta. Adelanta que, como es habitual, habrá preguntas y repreguntas para que "la gente que nos vea saque conclusiones".

El debate sobre la vivienda en laSexta, que se celebrará este martes a las 23 horas, enfrentará a la candidata de Frente Amplio y al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Moderado por Ana Pastor, el encuentro seguirá normas estrictas: solo se sorteará quién abre y cierra, no se permitirán dispositivos conectados a internet y, durante la publicidad, solo una persona podrá asesorar a los participantes. Pastor destaca que habrá "preguntas y repreguntas", manteniendo el estilo característico de la cadena. El debate surge tras una propuesta de Albiol en redes sociales y busca abordar el tema de la vivienda, que consideran poco discutido en la campaña.

Solo se sortea quién abre y quién cierra, no pueden tener dispositivos conectados a internet y, en el corte de publicidad, sólo puede entrar una persona a asesorarles. Estas son algunas de las normas para el debate de este martes a las 23 horas en laSexta entre la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, y el alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol.

"LaSexta fue la primera cadena que, inspirada en el modelo anglosajón, trajo esas normas", explica Ana Pastor, la periodista que moderará el encuentro.

Además de estas normas, la periodista adelanta que habrá "preguntas y repreguntas, marca de la casa". "Será un debate muy 'laSexta' en el que pretendemos que la gente que nos vea saque conclusiones", asegura.

El debate estará centrado en gran medida en la vivienda, un tema que, explica Pastor, tienen la impresión de que no se ha tocado lo suficiente en esta campaña. Se celebra después de que Albiol lanzara la propuesta de debatir con Colau en redes sociales y ella respondiese afirmativamente. "LaSexta dijo: 'La casa de los debates'", bromea la periodista, para contar cómo la cadena se arrancó a celebrar el encuentro.

*Vuelve a ver el programa de Más Vale Tarde en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido