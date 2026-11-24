Los detalles Fuentes de Moncloa señalan a laSexta que con los datos que tienen, el PSOE "está creciendo por todas partes" y que por eso PP y Vox están nerviosos y comienzan a cuestionar de nuevo el sistema electoral.

Moncloa quiere lanzar la idea de que hay partido y de que van a seguir gobernando. A solo cinco días de la llamada a las urnas de las elecciones generales, fuentes de Moncloa aseguran a laSexta que van a poder gobernar.

Las mismas fuentes hablan de que el 29 de noviembre se va a dar una "movilización histórica" que afirmar "ya se está detectando en las encuestas". "Vamos a sumar de sobra", aseguran.

Creen que si se llega al 75 o 76% de participación va a ser imposible que las fuerzas progresistas de la izquierda no sumen. Incluso se plantean una cifra: "175 diputados progresistas, sin contar con PNV ni con Junts".

Aseguran que el PSOE "está creciendo por todas partes", y que esos datos también los tienen PP y Vox y que por eso "están muy nerviosos".

Un nerviosismo que según fuentes de Moncloa se evidencia en que hoy derecha y ultraderecha han vuelto a empezar a cuestionar el sistema electoral. Una estrategia que califican de "auténtica irresponsabilidad" al más puro estilo "trumpista".

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