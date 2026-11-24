Más Vale Tarde pregunta a los españoles cómo les afecta la crispación. Una señora asegura que en su casa no se habla de política, porque "si no se acaba la comida, la cena o lo que sea".

Más Vale Tarde sale a la calle para analizar cómo afecta la crispación a las familias españolas. Una mujer afirma que intenta no tocar el tema de la política, "porque si no se acaba la comida, la cena o lo que sea".

"El fútbol y la política no se tocan", comenta esta mujer, que sin embargo asegura que "siempre hay algún cuñao que toca la política": "Ahí salimos mal, porque yo soy progresista y él es muy conservador", apunta la señora, que asegura que en sus discusiones "él se enfada muchísimo, es muy cuadriculado y muy machista y salimos mal".

En la casa de otro hombre la política no genera conflictos: "Me da igual, son todos iguales", comenta el señor, mientras que otro hombre sentencia: "En la mesa lo primero es sentarte a comer y luego si hay que bailar se baila".

Otra mujer reconoce que en su casa suele haber debates, si bien siempre dentro de la cordialidad: "Para ver si podemos cambiar algo".

Un hombre indica que entre sus amigos hay "piques sanos siempre y discusiones, también". Todos ellos, señala, se resuelven de la misma forma: "Acabamos tomándonos unas cervezas".

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