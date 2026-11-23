Los detalles El Ayuntamiento de Alcorcón ha tenido que emitir un comunicado desmintiendo dos bulos. Ni se está empadronando a cientos de migrantes de forma irregular para que puedan ir a votar el 29 de noviembre, ni se están enviando tarjetas censales de personas ya fallecidas.

A una semana de las elecciones generales del 29N, la campaña electoral ha estado marcada por la proliferación de bulos, los cuales Más Vale Tarde ha desmontado. En Alcorcón, el Ayuntamiento desmintió denuncias sobre magrebíes registrados ilegalmente para votar, aclarando que los empadronamientos irregulares buscan facilitar la regularización, no el voto. Sin embargo, en redes sociales circulan falsedades sobre un supuesto pucherazo electoral, incluyendo el voto de muertos y extranjeros. 'Neutral' verificó que la tarjeta censal no permite votar sin DNI y que los migrantes ilegales no pueden votar. Los casos denunciados en Alcorcón se deben a errores administrativos ya corregidos.

A una semana de las elecciones generales del 29N, Más Vale Tarde ha tenido que desmontar más de un bulo que está corriendo en esta campaña electoral. Noticias falsas y mentiras que afectan directamente a la seguridad de nuestro derecho al voto. Por ejemplo, en Alcorcón, en la Comunidad de Madrid, el mismísimo Ayuntamiento ha tenido que negar decenas de denuncias de vecinos sobre magrebíes registrados en sus casas.

Es cierto que los empadronamientos irregulares se suelen producir, pero no para votar. Estos movimientos buscan otros objetivos, como facilitar su proceso de regularización.

Y, sin embargo, en redes sociales reinan mensajes que advierten de un pucherazo en las elecciones al empadronar a cientos de migrantes. "La cantidad de personas a las que les ha llegado a su buzón una tarjeta censal de inmigrantes es demencial", denuncia uno de los mensajes ya virales. "El pucherazo que tiene preparado este tío entre los millones de inmigrantes que ha traído a votar. Leí el amaño de los votos por correo. No estáis preparados", asegura otro, culpando directamente al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambos son bulos.

Publicaciones como estas ya inundan las redes sociales. En ellas, usuarios y pseudomedios aseguran que se está empadronando a personas migrantes ilegales para que puedan votar.

"Alerta. Revisad vuestros padrones y el número de habitantes que figuran cuando llega la tasa de basuras. En casa de mi suegra se han empadronado de manera ilegal seis inmigrantes y nos hemos dado cuenta de chiripa", cuenta otro usuario en redes propagando el bulo.

De migrantes ilegales a muertos que votan

A este bulo que pone en duda la veracidad de los votos, hay que sumarle un clásico de todas las elecciones: el voto de los muertos. Una teoría de la conspiración electoral a la que se han sumado incluso algunos sindicatos policiales y representantes políticos, como el portavoz de Vox en Alcorcón.

Porque, de nuevo en este municipio de la Comunidad de Madrid, hay vecinos que aseguran haber recibido en sus casas tarjetas censales de personas que ya han muerto. De hecho, hay casos de fallecidos desde el año 2021.

El Ayuntamiento de Alcorcón ha tenido que emitir un comunicado desmintiendo los bulos.

Pucherazo por el voto del extranjero

Otra pata de esta teoría del amaño electoral es la del voto desde el extranjero.

"El pucherazo va a ser épico. Un amigo ha ido a votar en Río de Janeiro y me ha dicho que era el único español y que venían autobuses de gente random a votar", se puede leer en redes; aunque sea mentira.

Desmontando bulos que cuestionan el voto a días de las elecciones del 29N

Empadronamiento fraudulento no es igual a voto

'Neutral' ha hecho su trabajo de verificación y ha explicado que, aunque se den casos de empadronamientos fraudulentos, esto no se traduce en más votos. Así ha destacado dos bulos.

Primer bulo: la tarjeta censal no te permite votar sin más, siempre hay que presentar el DNI, y lo mismo sucede con el voto por correo. Esto imposibilita además perseguir el voto de personas fallecidas.

Segundo bulo: los migrantes ilegales no pueden votar en las elecciones generales y tampoco los regularizados. Es imprescindible tener la nacionalidad española.

Además, 'Neutral' ha querido dejar claro que los casos denunciados en Alcorcón solo afectan a dos pisos (a nueve residentes) y que es algo conocido desde el pasado verano. Todo se debe a un error administrativo que se ha subsanado. Además, tanto Policía como Guardia Civil llevan años luchando contra los falsos padrones.

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