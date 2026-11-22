El contexto"Lo que nos dicen las fuentes de Vox es que ese pacto de no agresión existe, que lo tenían muy claro ambas partes y que el PP ha incumplido lo acordado", explica Pablo Montesinos en Al Rojo Vivo.

El pacto de no agresión entre PP y Vox parece haberse roto, con una creciente tensión entre Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo. Las declaraciones de Mariano Rajoy, apoyando el bipartidismo y advirtiendo sobre la división del voto, han generado malestar en Vox, al igual que las críticas de Cayetana Álvarez de Toledo hacia Abascal. Vox considera que el PP ha incumplido el pacto, esperando una desautorización pública que no ha llegado. A pesar de ello, el PP insiste en que su estrategia no ha cambiado, enfocándose en Pedro Sánchez como su rival. La situación entre ambos partidos podría clarificarse en el próximo debate a cuatro, donde se verá si la tensión entre Abascal y Feijóo se traduce en un enfrentamiento abierto.

El 'pacto de no agresión' entre PP y Vox parece haber saltado por los aires. Según Artículo 14, la relación entre Abascal y Feijóo estaría más tensa que nunca. El motivo no es otro que las últimas declaraciones de Mariano Rajoy quien advertía del peligro de dividir el voto y se mostraba a favor del bipartidismo: "Solo beneficia al Frankenstein". De ello habla Pablo Montesinos en Al Rojo Vivo.

El adjunto a la directora en Artículo 14 afirma que en Vox han sentado mal no solo las declaraciones de Rajoy, sino también las de Cayetana Álvarez de Toledo "criticando a Santiago Abascal". "Lo que nos dicen las fuentes de Vox es que ese pacto de no agresión existe, que lo tenían muy claro ambas partes y que el PP ha incumplido lo acordado", explica. De hecho, asegura que desde Vox esperaban una "desautorización pública por parte de Génova 13".

El fin de ese pacto provoca un giro en las relaciones entre PP y Vox a tan solo una semana de las elecciones. "Esa interlocución fluida discreta que estaban manteniendo ambos líderes queda interrumpida", recalca Montesinos. "De hecho, Abascal ya ha dado al PP algunos toques de atención", comenta.

En el Partido Popular, sin embargo, no se dan por enterados. "Ellos dicen que la estrategia no ha cambiado corroborando así la estrategia de ese pacto de no agresión", señala el periodista. Así, los populares mantienen que no van a atacar a Abascal y "que no se van a equivocar de rival", que no es otro que Pedro Sánchez, omitiendo las palabras de Rajoy y Cayetana Álvarez de Toledo.

Desde el PP creen que en Vox están nerviosos por lo que dicen los últimos trackings, encuestas y sondeos, cuenta Montesinos. "Los del PP dicen que se ha parado el trasvase de votos a Vox y que incluso algunos potenciales votantes de Vox están volviendo al PP" y ponen como ejemplo la provincia de Málaga.

La incógnita se resolverá el próximo jueves en el debate a cuatro. ¿Habrá tensión entre Abascal y Feijóo? "Ese malestar está ahí y se está haciendo explícito por Abascal, quien ha citado en sus mítines expresamente a Rajoy y a Cayetana Álvarez de Toledo", comenta el periodista. Y en privado "son todavía más duros". "Si se va a romper del todo ese pacto, lo veremos en los próximos días, pero de momento ahí está ese toque de atención y esas comunicaciones paralizadas entre los líderes, pero no significa que si dan los números el 29N no se sienten a negociar", advierte Montesinos.

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