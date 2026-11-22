¿Qué ha dicho?"En estas elecciones, el PSOE está yendo hacia arriba, pero a costa de tener cada vez menos opciones de poder gobernar, porque todo lo que está ganando es a costa de quien podría apoyar en la investidura a Pedro Sánchez", advierte Michavila en Al Rojo Vivo.

Inés García, presentadora de Al Rojo Vivo, confiesa estar "impactada" con la evolución de todos los 'trackings' y encuestas que estamos viendo. La periodista recapitula todos los acontecimientos que han tenido lugar durante la campaña y la precampaña, desde el accidente de trenes en Urda hasta el supuesto 'fracaso' de Pedro Sánchez en el cara a cara con Feijóo. "Pero al final, parece que sí hay luz al final del túnel para el PSOE y ha conseguido recortar distancias con el PP. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que el PP se desinfle?", plantea en el programa de laSexta a Narciso Michavila, presidente de GAD3.

"Si nos centramos exclusivamente en un espacio en la izquierda, efectivamente el PSOE está remontando y lo hemos dado hoy en GAD3", señala el experto, quien cree que los socialistas están llevando a cabo una "estrategia acertada", pero eso sí, "fagocitando todo lo que tiene a su izquierda".

Desde GAD3, señala Michavila, han señalado "desde el principio" que la participación en estas elecciones generales va a ser muy elevada. "Nos vamos a 27 millones de electores", detalla. "Probablemente esté entre las tres elecciones de mayor participación, por encima del 75 % a las 20 horas", concreta. También han advertido de que la mayor parte del voto está decidida antes de empezar la campaña, aunque el PSOE "ha ido subiendo a costa del voto de su izquierda". Vox también ha subido "a costa del voto del PP".

Sin embargo, "el 75 % del voto entre 2023 y lo que tenemos ahora mismo se decidió antes de la convocatoria electoral".

Preguntado por la bajada en las encuestas -del 19 % al 18 %- de Vox, Michavila señala que a "Vox le puede pasar lo mismo que le ha pasado anteriormente a Podemos y a otros partidos nuevos". "A poco que suban en votos, optimizan muy bien los escaños y que al final, su resultado se compare contra elecciones", comenta. El presidente de GAD3 afirma que en estos momentos no ve a Vox alcanzando el 20 %. "Vemos que está perdiendo un poco de fuelle, pero no habría que compararlo con lo que estábamos viendo hace dos meses, sino con lo que ocurrió en 2023", señala.

Destaca además que "teníamos muy fuerte a los partidos regionalistas de izquierdas", tanto nacionalistas como regionalistas. "Y sin embargo, parece que ahí el PSOE está aguantando muy bien y va a impedir la subida de Esquerra tan fuerte que tenía y la subida de Compromís", añade.

"En estas elecciones, el PSOE está yendo hacia arriba, pero a costa de tener cada vez menos opciones de poder gobernar, porque todo lo que está ganando es a costa de quien podría apoyar en la investidura a Pedro Sánchez", advierte.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido