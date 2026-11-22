Los detalles Según ha podido saber laSexta, al líder de Vox no le están gustando algunas de las intervenciones que están haciendo integrantes de Génova como Cayetana Álvarez de Toledo o expresidentes como Mariano Rajoy.

A una semana de las elecciones generales, la tensión en el bloque de derechas se intensifica. Santiago Abascal, líder de Vox, está molesto por comentarios de integrantes del Partido Popular, quienes han expresado que no se debe votar por Vox, apelando al "voto útil". Estas declaraciones, realizadas por figuras como Cayetana Álvarez de Toledo, Xavier García Albiol y Mariano Rajoy, buscan evitar la división del voto en la derecha. La preocupación de Abascal también se centra en la identidad catalana, un tema que ha generado críticas de Álvarez de Toledo. El trasvase de votos del PP a Vox podría complicar futuras negociaciones.

A solo una semana de las elecciones generales vuelve a aumentar la tensión en el bloque de derechas. Santiago Abascal ha mostrado su enfado por algunas de las palabras que están reproduciendo integrantes del Partido Popular contra su formación en lo que se está convirtiendo en una batalla soterrada entre los partidos.

Según ha podido saber laSexta, al líder de Vox no le está gustan ciertas apelaciones que están haciendo portavoces del PP. El malestar no es con Alberto Núñez Feijóo, sino con afirmaciones que han realizado personas como Cayetana Álvarez de Toledo, Xavier García Albiol o Mariano Rajoy.

Sus intervenciones pasan por el denominador común de que están diciendo abiertamente que no hay que votar a la formación de Bambú mientras apelan al "voto útil", como hizo el expresidente Rajoy recientemente en el acto 'popular' que participó solicitando "no dividir el voto".

Unas declaraciones que se podrían explicar a raíz de los datos que aseguran que el trasvase de votos desde el PP a Vox podrían rondar el 1.100.000 personas, lo que eventualmente supondría una enorme subida de Vox y unas negociaciones posteriores mucho más complicadas.

Ahora bien, también hay discrepancias en otro aspecto y es el de la identidad catalana que ha mencionado en varias ocasiones Abascal, algo que también le valió la crítica pública de Cayetana Álvarez de Toledo.

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