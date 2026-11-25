El pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento de Badalona desalojó a 400 migrantes del B9, algo que la candidata de Frente Amplio le ha recordado al 'popular'.

Durante el cara a cara entre Xavier García Albiol y Ada Colau en laSexta se ha abordado lo ocurrido en Badalona a finales de 2025, cuando se desalojó a centenares de migrantes del B9.

Ada Colau ha comentado que su Gobierno consiguió bajar un 20% las okupaciones "haciendo unas políticas fuertes de vivienda, haciendo vivienda pública, haciendo vivienda cooperativa, haciendo una mesa de emergencia donde a las familias vulnerables se les buscaba un realojo digno".

La líder de Frene Amplio ha apuntado que también distinguieron "la okupación de mala fe delincuencial de la okupación de personas vulnerables", algo que ha recalcado que Albiol no hizo en el B9: "Echó en pleno invierno a montones de personas que estaban en una situación crítica y las dejó literalmente bajo un puente".

Ahora bien, el 'popular' se ha defendido y ha recordado que su actuación fue "a través de una resolución judicial": "Aquellos que no eran conflictivos, que fueron 55, los atendimos. Al resto, efectivamente, los echamos de Baladona".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido