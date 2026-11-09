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ENCUESTAS ELECTORALES

Narciso Michavila: "El candidato Pedro Sánchez tiene muchísimo más tirón que todos sus compañeros, salvo García-Page, que está gobernando con mayoría absoluta"

El presidente de GAD3 y Juan Miguel Becerra confrontan sus análisis sobre el peso de los liderazgos políticos y la influencia de los candidatos en las preferencias de los votantes de cara a la próxima cita electoral.

Narciso Michavila (GAD3) analiza el escenario preelectoral: "El PP no se hunde porque capta voto del PSOE, y el PSOE no se hunde porque capta votos de Sumar"

"El candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tiene muchísimo más tirón que todos sus compañeros, salvo quien está gobernando con mayoría absoluta, que es Emiliano García-Page", ha afirmado Narciso Michavila durante su debate con Juan Miguel Becerra, en el que ambos han analizado el panorama electoral de cara al 29-N.

Al respecto, Becerra ha coincidido en que el presidente del Gobierno cuenta con un mayor respaldo como candidato: "Te compro que Pedro Sánchez tiene mucho más tirón. Y lo dicen todas las encuestas, todas las que tienen sesgo y las que no".

Además, ha señalado que la distancia con el candidato del Partido Popular también se refleja en los sondeos: "En la propia encuesta de 40dB de hoy mismo, la diferencia con el candidato del Partido Popular es muy notable. Y cuando se plantea un duelo directo entre Pedro Sánchez y Feijóo y se pregunta a quién preferirían, la ventaja es todavía mayor".

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