Narciso Michavila: "El candidato Pedro Sánchez tiene muchísimo más tirón que todos sus compañeros, salvo García-Page, que está gobernando con mayoría absoluta"

El presidente de GAD3 y Juan Miguel Becerra confrontan sus análisis sobre el peso de los liderazgos políticos y la influencia de los candidatos en las preferencias de los votantes de cara a la próxima cita electoral.

"El candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tiene muchísimo más tirón que todos sus compañeros, salvo quien está gobernando con mayoría absoluta, que es Emiliano García-Page", ha afirmado Narciso Michavila durante su debate con Juan Miguel Becerra, en el que ambos han analizado el panorama electoral de cara al 29-N.

Al respecto, Becerra ha coincidido en que el presidente del Gobierno cuenta con un mayor respaldo como candidato: "Te compro que Pedro Sánchez tiene mucho más tirón. Y lo dicen todas las encuestas, todas las que tienen sesgo y las que no".

Además, ha señalado que la distancia con el candidato del Partido Popular también se refleja en los sondeos: "En la propia encuesta de 40dB de hoy mismo, la diferencia con el candidato del Partido Popular es muy notable. Y cuando se plantea un duelo directo entre Pedro Sánchez y Feijóo y se pregunta a quién preferirían, la ventaja es todavía mayor".

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