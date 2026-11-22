¿Qué ha dicho?Ir a pedir el voto a la mujer joven con un secretario de organización, tu mano derecha, con esas conductas, te ha hecho perder mucho", afirma Santiago Martínez-Vares en Al Rojo Vivo.

En un mitin en Murcia, Pedro Sánchez exhibe una camiseta con el lema 'La fuerza de la juventud', mientras en Al Rojo Vivo se analiza por qué el PSOE se enfoca en los votantes jóvenes en esta campaña electoral. Los expertos señalan que este grupo concentra muchos indecisos y destacan el 'pendulazo ideológico': los hombres jóvenes tienden a la derecha, mientras que las mujeres son más progresistas. Santiago Martínez-Vares critica que el PSOE esté perdiendo credibilidad entre las mujeres jóvenes debido a sus controversias internas. Además, se discute el impacto de los discursos de extrema derecha y la polarización en temas de igualdad. Ángeles Caballero advierte sobre el avance de los hombres jóvenes hacia la ultraderecha, aunque reconoce la movilización juvenil por la vivienda.

Mientras que Pedro Sánchez luce en su mitin de Murcia una camiseta con el lema 'La fuerza de la juventud', los expertos analizan en el plató de Al Rojo Vivo el motivo por el que en este último domingo de campaña electoral el Partido Socialista se centre los votantes más jóvenes. En gran parte es porque entre ellos se concentran el mayor número de indecisos y algo que también le parece curioso de reseñar a Pablo Pombo y a Víctor Pérez Guzmán son los efectos del llamado 'pendulazo ideológico' que no ha afectado por igual a las mujeres y a los hombres menores de 34 años: "Los hombres son muy de derechas y las mujeres son muy progresistas".

Sin embargo, Santiago Martínez-Vares señala que el escenario de 2023 del que se están tomando estos referentes es muy diferente al que se plantea en la actualidad. "Cuando el PSOE le habla a las mujeres, a nadie se le olvida lo de Ábalos diciendo lo de 'soy feminista porque soy socialista'", sentencia, antes de de recordar que los dos secretarios de organización del PSOE están en prisión.

"El Partido Socialista está haciendo un marco de campaña ficticio. Ir a pedir el voto a la mujer joven con un secretario de organización, tu mano derecha, con esas conductas, te ha hecho perder mucho", afirma. "En materia de igualdad hay mucha gente joven que no ha entendido el debate. No es que sean partidarios de alguien, es que están cabreados con todo", sostiene, mientras que Antonio Ruiz Valdivia, subdirector de Huffington Post, apunta al calado de los discursos de la extrema derecha como motivo principal para ello.

Ángeles Caballero también habla del avance de los hombres jóvenes hacia la ultraderecha, pero rechaza meterlo "todo en un epígrafe" y más, teniendo en cuenta la movilización joven que ha habido por la vivienda. Tampoco descarta que las mujeres jóvenes también puedan acercarse a la ultraderecha. "Pero que el Gobierno más feminista de la historia eran puteros premium...", deja caer Martínez-Vares al final de la conversación.

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