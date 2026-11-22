¿Qué ha dicho?Santiago Martínez-Vares analiza en Al Rojo Vivo los errores de PSOE y Vox en campaña y el acierto estratégico del PP, al que augura un quinto diputado y una victoria histórica en el último bastión socialista andaluz.

A Vox todavía le dura el 'no' efecto Jordi Wild, el "error no forzado", asegura Santiago Martínez-Vares en Al Rojo Vivo. "Las campañas se ganan y se pierden y los errores no forzados en campaña son los que marcan las tendencias", asegura el periodista en el programa de laSexta, quien opina que esta entrevista era "uno de los grandes exámenes para Vox". "Decidió no ir y eso le ha penado mucho", insiste.

Quien sí está haciendo una campaña de matrícula de honor para él es el Partido Popular, teniendo en cuenta que todavía queda un debate a cuatro y la recta final. "Yo he sido muy crítico en los últimos tiempos con el PP y su estrategia", asegura antes de recalcar que ahora opina que "no ha hecho más que acertar".

"Ha sido capaz de ir moviendo la agenda del candidato según iba necesitándolo. Ha estado en El Hierro y ahora cierra campaña en Sevilla", destaca, para después explicar la importancia de estos movimientos: "Se han celebrado 16 elecciones generales y siempre ha ganado el PSOE". "Pues yo digo que el quinto diputado del PP está a punto de caer si no lo tiene ya consolidado y que el PSOE de María Jesús Montero se quedará por debajo de las expectativas, en cuatro diputados", comenta.

El periodista pronostica que esta será "la primera vez que caiga la última aldea gala, la tierra de Felipe González y Alfonso Guerra". A su juicio, eso es "lo único que le queda por hacer al PP": "Rematar la campaña. Una campaña, esta vez sí, sin errores".

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